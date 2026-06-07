Brilla en el mundo del tenis y tiene una novia argentina: cuál es la historia de Jakub Mensik

Jakub Mensik es uno de los tenistas con mayor crecimiento en el último año y medio. Ocupa el puesto 27 del ranking ATP y con 20 años se ubica como el cuarto jugador más joven dentro del top 30. Su explosión se dio en el Miami Open de 2025 , cuando viniendo de atrás logró vencer a tres tenistas top ten, incluido Novak Djokovic en la final con un doble 7-6. De esta manera se convirtió en el segundo jugador más chico de edad en conseguirlo.

El nacido en Prostejov, Chequia, tiene un vínculo que lo acerca a nuestro país, ya que está en pareja hace casi dos años con una joven argentina llamada Josefina Catino , oriunda de La Plata, pero que actualmente vive en España. Ella se muestra muy activa en redes sociales, donde suele publicar videos de sus experiencias acompañando al jugador en los distintos torneos que disputa.

Embed - Josefina on Instagram: "muchas emociones juntas (y muchos rezos) nos vemos en semis!!!! #tennis #rolandgarros #tennisgirlfriend" View this post on Instagram

Su juego se destaca por un gran servicio, una derecha dominante y una muy buena capacidad para moverse en la pista pese a su 1,96 metros de altura. Se desenvuelve mejor en canchas duras pero este año demostró que también puede brillar en polvo de ladrillo. Llegó a Roland Garros sin ser uno de los favoritos, pero con la baja de Carlos Alcaraz, y las derrotas tempraneras de Jannik Sinner y Novak Djokovic, el cuadro se abrió. En el camino tuvo que afrontar desafíos más que complicados, como por ejemplo, el maratónico partido ante el argentino Mariano Navone que lo hizo terminar con un colapso físico que lo dejó tendido en el suelo durante unos 5 minutos. Luego se impuso a Alex De Miñaur, Andrey Rublev y Joao Fonseca, otro de los jóvenes sensación del circuito, para llegar a las semifinales.

Quién es Jakub Mensik, el tenista que se destaca en Roland Garros

Tras un 2025 de irrupción, arrancó de buena manera el 2026. En enero se consagró campeón en el ATP 250 de Auckland tras vencer en dos sets al argentino Sebastián Báez. Llegó con buenas sensaciones al Australian Open, el primer grand slam de la temporada. Allí avanzó hasta la cuarta ronda, donde se retiró por problemas físicos. Luego viajó hasta Asia para jugar el 500 de Doha y se llevó un triunfazo ante el hoy número 1 del mundo Jannik Sinner en cuartos de final, finalmente cayó en semis. De esta manera, en marzo alcanzó el puesto 12 del ranking ATP, el más alto de su carrera. Tras eso vivió un bajón de rendimiento y quedó eliminado de forma temprana en varios Masters 1000, por lo que bajó varios puestos en el escalafón mundial.

A donde fue tuvo la compañía de su novia, la argentina Josefina Catino, a quien conoció en 2024 durante una serie de Copa Davis. El tenista se encontraba en Valencia para el duelo entre República Checa y España. El encuentro se dio cuando Jakub fue junto al equipo a comer a un restaurante de comida italiana, donde ella trabajaba como camarera. Josefina estaba lejos de saber quién era él, pero instantáneamente pegaron buena onda. Al irse, el jugador pasó a saludarla y ahí fue cuando la oriunda de La Plata no dudó en pedirle el Instagram. Empezaron a comunicarse cada vez más seguido mediante las redes y al poco tiempo oficializaron la relación.

Jakub Menis junto a su novia Josefina Jakub y Josefina de vacaciones en Nueva York. Redes sociales

Actualmente Mensik ocupa el puesto 27 del ranking ATP, pero su buena actuación en Roland Garros lo hará subir varios puestos, acercándose a su mejor posición histórica. Su presencia en las semifinales del major disputado en París representa la primera vez que pisa está instancia en un grand slam. Ya demostró de lo que es capaz en pistas duras y polvo de ladrillo y llega en muy buena forma para disputar Wimbledon, el tercer torneo grande del año que se disputa sobre hierba.