Se filtró un video que muestra la cicatriz de Federico Valverde tras la pelea con Aurélien Tchouaméni

Un video viral mostró por primera vez la cicatriz que Federico Valverde luce en la cabeza tras su conflictivo episodio con Aurélien Tchouaméni.

Salió a la luz la cicatriz de Federico Valverde en la previa del Mundial 2026.

Un video publicado por el peluquero de Federico Valverde en TikTok volvió a poner el foco sobre las secuelas del conflicto con Aurélien Tchouaméni. Durante una sesión de peluquería, las imágenes dejaron ver con claridad la cicatriz que el mediocampista uruguayo luce en la cabeza, una marca que hasta ahora había permanecido prácticamente oculta. La publicación no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión entre los seguidores del Real Madrid.

El escándalo entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde sacudió al vestuario del Real Madrid en mayo de 2026. Todo empezó con una fuerte discusión durante un entrenamiento por juego brusco de ambos.

La situación escaló al día siguiente, cuando ambos futbolistas volvieron a enfrentarse en la ciudad deportiva de Valdebebas. El ex Peñarol de Uruguay se negó a darle la mano al francés y en reiteradas ocasiones lo fue a marcar con una agresividad desmedida. Además, lo acusó de filtrar el primer altercado a la prensa. Tras esto, Valverde sufrió un golpe en la cabeza que obligó su traslado a un hospital para realizar estudios médicos. Ante la gravedad del episodio, el club abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

A pocos días de que arranque el Mundial, el crack uruguayo volvió a quedar en el centro de la escena por un video que publicó su peluquero. En él se deja ver la cicatriz que le quedó luego de su altercado con Aurélien Tchouaméni, compañero suyo en el Real Madrid.

Según muchos rumores la historia del golpe fue así: Tchouaméni encaró al uruguayo en el vestuario ni bien terminó el entrenamiento. En medio de empujones e intercambio de golpes, Valverde perdió el equilibrio, cayó al suelo y se impactó la cabeza contra una mesa, lo que le provocó un corte profundo y pérdida temporal del conocimiento.

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Luego de analizar el caso, el Real Madrid decidió imponer una multa económica de 500.000 euros a cada jugador. Además, la institución informó que ambos mostraron arrepentimiento y se disculparon mutuamente, por lo que no se aplicaron sanciones deportivas adicionales.

Semanas después, Tchouaméni rompió el silencio y aseguró que gran parte de lo publicado había sido exagerado por los medios. El mediocampista francés negó que hubiera existido una agresión física como la que se rumoreó y afirmó que no mantiene problemas personales con Valverde. De esta manera, ambos intentaron dejar atrás un episodio que expuso las tensiones que atravesó el plantel merengue durante una temporada complicada.