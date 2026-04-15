La receta que trae a la mesa argentina una torta típica de Noruega, con merengue crocante, crema y frutillas en una preparación que sorprende por su técnica y su sabor.

Paulina Cocina sorprendió a sus seguidores con una receta “rara” según ella y que terminó con la elaboración de la torta noruega, un postre de origen escandinavo que integra una base de bizcochuelo con una cobertura de merengue crocante y un relleno de crema con frutillas. La creadora de contenido gastronómico compartió el paso a paso a través de su cuenta de Instagram, dejando a todos con ganas de animarse a prepararla.

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración, completamente diferente a la de cualquier otro postre casero. En lugar de hornear la masa sola y decorar después, la torta noruega se arma en capas desde el principio, en donde la masa, el merengue y las almendras fileteadas van juntos al horno, lo que genera una textura exterior crujiente y un interior esponjoso que se complementan a la perfección.

El resultado son dos discos idénticos que, una vez fríos, se rellenan con crema batida y frutillas para armar una torta muy llamativa. Según Paulina Cocina, lo más común es usar crema pastelera como relleno, pero su versión con frutillas frescas le da un toque más liviano y veraniego que conquista desde el principio.

Su mezcla de texturas, el merengue dorado y crocante por fuera, la masa tierna por dentro y la crema fresca del relleno, la convierten en una opción ideal para sorprender en cualquier merienda o reunión especial.

110 g de manteca

100 g de azúcar

¼ cucharadita de sal

4 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 g de leche

120 g de harina leudante

Para la cobertura:

4 claras de huevo

150 g de azúcar

50 g de almendras fileteadas

Para el relleno

300 cc de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

500 g de frutillas

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Cómo preparar la torta noruega

Para comenzar, se trabaja la manteca con el azúcar y la sal hasta obtener una mezcla cremosa. Luego se incorporan las yemas de a una, asegurándose de que cada una quede bien integrada antes de agregar la siguiente. Se añaden la esencia de vainilla y la leche, y finalmente se incorpora la harina leudante hasta obtener una masa suave y homogénea.

Por separado, se baten las claras a nieve junto con el azúcar hasta lograr un merengue firme y brillante. En un molde enmantecado y enharinado se coloca la mitad de la masa, se cubre con la mitad del merengue y se espolvorean por encima algunas almendras fileteadas. Se lleva al horno a 180 grados hasta que la cobertura de merengue quede bien dorada. Este proceso se repite con la otra mitad de los ingredientes para obtener un segundo disco idéntico.

Una vez que ambos discos están horneados y completamente fríos, se prepara el relleno batiendo la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una consistencia firme. Se lavan y cortan las frutillas en láminas. Finalmente, se coloca un disco sobre la base, se cubre generosamente con la crema y las frutillas, se apoya el segundo disco encima y se sirve. El resultado es una torta de capas con una presentación espectacular y un sabor que no decepciona.