15 de abril de 2026 Inicio
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De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

La receta que trae a la mesa argentina una torta típica de Noruega, con merengue crocante, crema y frutillas en una preparación que sorprende por su técnica y su sabor.

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Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

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  • Paulina Cocina compartió la receta de la torta noruega, un postre de origen escandinavo que combina bizcochuelo, merengue crocante y relleno de crema con frutillas.
  • La técnica es lo que hace especial a esta torta: se hornean dos discos que llevan la masa y el merengue juntos, lo que genera una textura única y diferente a cualquier torta convencional.
  • El relleno tradicional es crema pastelera, aunque Paulina eligió una versión más fresca con crema de leche y frutillas.
  • A pesar de su procedimiento poco habitual, la preparación es accesible y el resultado es visualmente llamativo y delicioso.

Paulina Cocina sorprendió a sus seguidores con una receta “rara” según ella y que terminó con la elaboración de la torta noruega, un postre de origen escandinavo que integra una base de bizcochuelo con una cobertura de merengue crocante y un relleno de crema con frutillas. La creadora de contenido gastronómico compartió el paso a paso a través de su cuenta de Instagram, dejando a todos con ganas de animarse a prepararla.

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Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración, completamente diferente a la de cualquier otro postre casero. En lugar de hornear la masa sola y decorar después, la torta noruega se arma en capas desde el principio, en donde la masa, el merengue y las almendras fileteadas van juntos al horno, lo que genera una textura exterior crujiente y un interior esponjoso que se complementan a la perfección.

El resultado son dos discos idénticos que, una vez fríos, se rellenan con crema batida y frutillas para armar una torta muy llamativa. Según Paulina Cocina, lo más común es usar crema pastelera como relleno, pero su versión con frutillas frescas le da un toque más liviano y veraniego que conquista desde el principio.

Torta noruega Paulina Cocina

Cómo hacer la torta noruega de Paulina Cocina

Su mezcla de texturas, el merengue dorado y crocante por fuera, la masa tierna por dentro y la crema fresca del relleno, la convierten en una opción ideal para sorprender en cualquier merienda o reunión especial.

Los ingredientes de la torta noruega

Para la masa:

  • 110 g de manteca
  • 100 g de azúcar
  • ¼ cucharadita de sal
  • 4 yemas de huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 50 g de leche
  • 120 g de harina leudante

Para la cobertura:

  • 4 claras de huevo
  • 150 g de azúcar
  • 50 g de almendras fileteadas

Para el relleno

  • 300 cc de crema de leche
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 500 g de frutillas
Torta noruega Paulina Cocina

Cómo preparar la torta noruega

Para comenzar, se trabaja la manteca con el azúcar y la sal hasta obtener una mezcla cremosa. Luego se incorporan las yemas de a una, asegurándose de que cada una quede bien integrada antes de agregar la siguiente. Se añaden la esencia de vainilla y la leche, y finalmente se incorpora la harina leudante hasta obtener una masa suave y homogénea.

Por separado, se baten las claras a nieve junto con el azúcar hasta lograr un merengue firme y brillante. En un molde enmantecado y enharinado se coloca la mitad de la masa, se cubre con la mitad del merengue y se espolvorean por encima algunas almendras fileteadas. Se lleva al horno a 180 grados hasta que la cobertura de merengue quede bien dorada. Este proceso se repite con la otra mitad de los ingredientes para obtener un segundo disco idéntico.

Una vez que ambos discos están horneados y completamente fríos, se prepara el relleno batiendo la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una consistencia firme. Se lavan y cortan las frutillas en láminas. Finalmente, se coloca un disco sobre la base, se cubre generosamente con la crema y las frutillas, se apoya el segundo disco encima y se sirve. El resultado es una torta de capas con una presentación espectacular y un sabor que no decepciona.

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