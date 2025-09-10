10 de septiembre de 2025 Inicio
El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hay un elemento diferenciador que logra que este postre adquiera una consistencia aireada.

Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

Los postres caseros tienen un sabor especial y difícil de encontrar en tiendas, restaurantes o panaderías. El budín de pan es un claro ejemplo de esta especialidad. Esta preparación tradicional, que formaba parte del repertorio culinario de nuestras abuelas, continúa siendo una opción perfecta para aprovechar el pan que sobra en casa y convertirlo en un postre irresistible. Su simple elaboración lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan un dulce reconfortante sin complicaciones.

La clave del éxito en esta receta clásica se encuentra en un componente particular que transforma por completo la textura final del postre. Para Maru Botana, la creadora de esta receta, hay un elemento diferenciador que logra que el budín adquiera una consistencia esponjosa y aireada, muy superior a las versiones tradicionales.

El secreto para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve, técnica que aporta ligereza y esponjosidad excepcional al resultado final. La cocción a baño maría garantiza una distribución uniforme del calor, evitando que el budín se reseque y asegurando una consistencia cremosa en el interior.

Budin de Pan

Cómo hacer el budín de pan

Ingredientes

  • 400 gramos de miga de pan de campo o pan de molde
  • 1 litro de leche entera
  • 100 gramos de azúcar común
  • 6 yemas de huevo
  • 6 claras de huevo para batir a nieve
  • 1/2 lata de leche condensada
  • 1 lata de crema de leche
  • Esencia de vainilla según preferencia
A Mis Viejos Bodegón, budín de pan

Preparación

Para comenzar la elaboración, se debe preparar el caramelo para recubrir el molde o budinera que se utilizará. Posteriormente, calentar la leche junto con el azúcar hasta que se disuelva completamente y volcar esta mezcla sobre el pan previamente cortado en trozos pequeños. Batir la preparación para lograr que este ingrediente se integre adecuadamente con el líquido.

Incorporar a la mezcla anterior la leche condensada, la crema de leche y las yemas de huevo, integrando todos los componentes de manera homogénea. Por separado, batir las claras hasta alcanzar punto nieve y luego incorporarlas suavemente a la preparación con movimientos envolventes para mantener la aireación. Agregar la esencia de vainilla según el gusto personal y mezclar delicadamente.

Volcar toda la preparación en el molde previamente acaramelado y cocinar en horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 60 a 70 minutos, utilizando la técnica de baño maría para obtener una cocción pareja. Una vez finalizada la cocción, dejar enfriar completamente antes de proceder al desmoldado. Servir acompañado de dulce de leche, crema batida o la cobertura de preferencia.

Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

