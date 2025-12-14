14 de diciembre de 2025 Inicio
El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Este paraje se ubica en el partido de Roque Pérez a 135 kilómetros de la Ciudad y tiene unas picadas y parrillada excelentes.

Por
El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

  • Carlos Beguerie es un paraje rural del partido de Roque Pérez, Buenos Aires.
  • Su mayor atractivo son los almacenes de campo y pulperías, como "La Yunta", que ofrecen auténtica gastronomía casera.
  • La antigua Estación de Ferrocarril es un lugar ideal para la fotografía y la tranquilidad.
  • Es un destino de fácil acceso a unos 135 km de CABA, perfecto para una escapada corta.

Carlos Beguerie es un pequeño y encantador paraje rural bonaerense que encapsula la esencia de la vida pausada y la historia ferroviaria. Este destino es el paraíso para los viajeros en busca de tranquilidad, pero su mayor atractivo reside en la vigencia y el encanto de sus almacenes de campo y pulperías

Estos establecimientos están en pie desde el nacimiento del pueblo y conservan las tradiciones de la gastronomía y las costumbres de la Pampa Húmeda, ofreciendo un sabor auténtico de la vida rural.

El pueblo nació al amparo de su estación de ferrocarril, y aunque el tren de pasajeros ya no se detiene, su estructura, su almacén de ramos generales y sus calles de tierra se mantienen como un testimonio vivo del pasado. Es un lugar predilecto para el turismo fotográfico y para quienes aprecian la historia de los pueblos que florecieron y se detuvieron en el tiempo.

Por su cercanía con CABA, es ideal para una escapada de un día o un fin de semana corto, buscando desconexión y una experiencia relajada en un entorno rural.

Dónde queda Carlos Beguerie

CARLOS BEGUERIE-

Carlos Beguerie es una localidad rural que pertenece al Partido de Roque Pérez, ubicado en la zona central de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en el camino entre Roque Pérez y Lobos. Está a unos 18 kilómetros de la ciudad cabecera, Roque Pérez. Es un destino de fácil acceso, situado a aproximadamente 135 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Carlos Beguerie

La propuesta de Carlos Beguerie se centra en la calma, la historia ferroviaria y la gastronomía de campo. La antigua Estación Carlos Beguerie es uno de sus atractivos más característicos. El edificio, bien conservado, y sus alrededores son perfectos para revivir la época dorada del ferrocarril.

Sin embargo, el corazón del pueblo reside en sus almacenes que funcionan como punto de encuentro social y gastronómico, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de picadas y comidas caseras en un ambiente histórico.

Almacén La Yunta
Esta abundante picada se sirve en el Almacén

Almacén “La Yunta”, frente a la antigua estación, es ideal para picadas y comer empanadas de carne fritas. A pocos metros se encuentra el restaurante la Juana, con una disposición de mesas al aire libre, perfectas para un almuerzo de campo con comida casera y tradicional.

El pueblo es famoso por su estética detenida y sus paisajes campestres, atrayendo a fotógrafos y a quienes buscan simplemente disfrutar del silencio y del aire puro. Es imprescindible realizar caminatas tranquilas por sus calles y recorrer el casco urbano, observando la arquitectura de las casas antiguas.

Se puede complementar la visita con los atractivos de la ciudad cabecera, como la Laguna de Rocha o el Museo de Perón.

Cómo llegar a Carlos Beguerie

El acceso a Carlos Beguerie se realiza, generalmente, a través de la Ruta 205 para ingresar a la ciudad de Roque Pérez, desviando luego por el camino rural que dirige a Carlos Beguerie (aproximadamente 18 km).

El viaje desde CABA dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos (135 km). Se pueden tomar servicios de media distancia hasta la ciudad de Roque Pérez y desde allí coordinar un taxi o remís local para el tramo final hasta el pueblo.

