El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Este paraje se ubica en el partido de Roque Pérez a 135 kilómetros de la Ciudad y tiene unas picadas y parrillada excelentes.

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires.

Carlos Beguerie es un pequeño y encantador paraje rural bonaerense que encapsula la esencia de la vida pausada y la historia ferroviaria. Este destino es el paraíso para los viajeros en busca de tranquilidad, pero su mayor atractivo reside en la vigencia y el encanto de sus almacenes de campo y pulperías

Estos establecimientos están en pie desde el nacimiento del pueblo y conservan las tradiciones de la gastronomía y las costumbres de la Pampa Húmeda, ofreciendo un sabor auténtico de la vida rural.

El pueblo nació al amparo de su estación de ferrocarril, y aunque el tren de pasajeros ya no se detiene, su estructura, su almacén de ramos generales y sus calles de tierra se mantienen como un testimonio vivo del pasado. Es un lugar predilecto para el turismo fotográfico y para quienes aprecian la historia de los pueblos que florecieron y se detuvieron en el tiempo.

Por su cercanía con CABA, es ideal para una escapada de un día o un fin de semana corto, buscando desconexión y una experiencia relajada en un entorno rural.

Carlos Beguerie es una localidad rural que pertenece al Partido de Roque Pérez , ubicado en la zona central de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en el camino entre Roque Pérez y Lobos. Está a unos 18 kilómetros de la ciudad cabecera, Roque Pérez. Es un destino de fácil acceso , situado a aproximadamente 135 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Carlos Beguerie

La propuesta de Carlos Beguerie se centra en la calma, la historia ferroviaria y la gastronomía de campo. La antigua Estación Carlos Beguerie es uno de sus atractivos más característicos. El edificio, bien conservado, y sus alrededores son perfectos para revivir la época dorada del ferrocarril.

Sin embargo, el corazón del pueblo reside en sus almacenes que funcionan como punto de encuentro social y gastronómico, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de picadas y comidas caseras en un ambiente histórico.

Almacén La Yunta Esta abundante picada se sirve en el Almacén "La Yunta", ubicado en Carlos Beguerie. Almacén La Yunta

Almacén “La Yunta”, frente a la antigua estación, es ideal para picadas y comer empanadas de carne fritas. A pocos metros se encuentra el restaurante la Juana, con una disposición de mesas al aire libre, perfectas para un almuerzo de campo con comida casera y tradicional.

El pueblo es famoso por su estética detenida y sus paisajes campestres, atrayendo a fotógrafos y a quienes buscan simplemente disfrutar del silencio y del aire puro. Es imprescindible realizar caminatas tranquilas por sus calles y recorrer el casco urbano, observando la arquitectura de las casas antiguas.

Se puede complementar la visita con los atractivos de la ciudad cabecera, como la Laguna de Rocha o el Museo de Perón.

Cómo llegar a Carlos Beguerie

El acceso a Carlos Beguerie se realiza, generalmente, a través de la Ruta 205 para ingresar a la ciudad de Roque Pérez, desviando luego por el camino rural que dirige a Carlos Beguerie (aproximadamente 18 km).

El viaje desde CABA dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos (135 km). Se pueden tomar servicios de media distancia hasta la ciudad de Roque Pérez y desde allí coordinar un taxi o remís local para el tramo final hasta el pueblo.