Turismo en Argentina: el hermoso pueblo con días calurosos y noches frescas para ir en verano

El Bolsón es una localidad patagónica que sorprende a sus visitantes con un microclima único que ofrece días calurosos y noches frescas durante el verano argentino. Este pueblo rionegrino, ubicado en un valle repleto de árboles frutales rodeado por el sistema montañoso de la Cordillera de los Ande s, se distingue por su ubicación estratégica que favorece temperaturas más templadas gracias a la protección natural de las montañas y bosques circundantes, creando condiciones ideales para quienes buscan escapar del calor en pleno verano.

Entre sus principales atractivos llaman la atención el Cerro Piltriquitrón , cuyo nombre mapuche significa "cerro colgado de las nubes", y el famoso Bosque Tallado, un museo a cielo abierto único en el mundo donde artistas locales y nacionales crearon esculturas talladas en troncos de lengas caídos y secos.

La tradicional Feria Regional en la Plaza Pagano, con sus 400 puestos que funcionan martes, jueves, sábados, domingos y feriados, representa el espíritu cultural de este destino conocido como el "Valle Verde", donde los artesanos exhiben creaciones artesanales, mermeladas y cervezas locales.

Este rincón del norte patagónico mezcla la herencia alemana con paisajes naturales espectaculares, ofreciendo infinitas posibilidades para los turistas. El azul intenso del Río Azul recorre el valle con sus aguas cristalinas ideales para rafting y pesca, mientras que senderos conducen a maravillas naturales como el Glaciar del Hielo Azul, la Cascada Escondida y la Catarata Mallín Ahogado.

Su gastronomía, influenciada por tradiciones alemanas y productos locales como la trucha y el cordero, complementa la experiencia de este destino patagónico que invita a conectar con la naturaleza en un ambiente más amable incluso durante diciembre.

Sendero el bolson Atakama Outdoor

Dónde queda El Bolsón

El Bolsón se encuentra en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia argentina, al sur del lago Puelo. Esta localidad está emplazada a orillas del río Quemquemtreu, en un valle repleto de árboles frutales rodeado por el sistema montañoso de la Cordillera de los Andes. Al este se puede observar el Cerro Piltriquitrón, mientras que al oeste están las montañas de los Andes y la formación rocosa conocida como Cabeza del Indio. El Río Azul serpentea a través del valle creando un microclima único que favorece el desarrollo de la agricultura local.

Qué puedo hacer en El Bolsón

Las opciones de actividades en El Bolsón son variadas y para todos los gustos y edades, especialmente durante el verano con sus días calurosos y noches frescas:

Visitar el Bosque Tallado en el Cerro Piltriquitrón, exposición única de esculturas talladas en troncos de lengas por artistas locales y nacionales, con vistas panorámicas del valle.

Recorrer la tradicional Feria Regional en la Plaza Pagano, mercado donde se venden artículos artesanales, mermeladas y cervezas locales los martes, jueves, sábados, domingos y feriados.

Explorar el Valle del Río Azul y su circuito, con aguas cristalinas ideales para rafting y pesca, y un punto panorámico para apreciar su recorrido hasta Lago Puelo.

Realizar trekking al Glaciar del Hielo Azul, caminata desafiante de 13 kilómetros que ofrece vistas espectaculares.

Visitar la Cascada Escondida y la Catarata Mallín Ahogado dentro del circuito circular de unos 25 kilómetros, con paradas en el Jardín Botánico.

Ver la formación rocosa de Cabeza del Indio, que se parece a un perfil humano, donde se puede hacer senderismo, rafting y canyoning.

Practicar esquí en el Cerro Perito Moreno durante la temporada de invierno.

Disfrutar de la vista desde el Cerro Amigo, mirador natural de fácil acceso con panorámicas de los valles de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo.

Ascender a la plataforma del Cerro Piltriquitrón desde donde salen vuelos en parapente.

Degustar la gastronomía local influenciada por tradiciones alemanas, destacando platos típicos como la trucha y el cordero.

El bolsón Paragonia Booking

Cómo llegar a El Bolsón

Para llegar a El Bolsón se puede acceder por la Ruta Nacional 40, que conecta las principales ciudades de la Patagonia. Desde dirección norte, el acceso principal es desde la ciudad de San Carlos de Bariloche ubicada a 120 kilómetros, en un recorrido sinuoso de aproximadamente 2 horas de viaje donde se pueden ver paisajes de lagos, ríos, arroyos y bosques característicos de la Patagonia cordillerana. Desde el sur, se conecta por la Ruta Nacional 40 con la ciudad de Esquel a 180 kilómetros de distancia, pasando por las localidades de Epuyén y El Hoyo.

Los turistas pueden llegar en auto desde distintos puntos del país o en micro con servicios regulares que conectan El Bolsón con destinos como Buenos Aires, Bariloche y otros puntos turísticos de la región. Para quienes vienen desde la Costa Atlántica chubutense, la Ruta Nacional 26 conecta Comodoro Rivadavia con la RN40. La ciudad cuenta con diversos tipos de alojamiento, desde campings y hostales hasta posadas y hoteles, para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias.