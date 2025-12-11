La Liga Profesional lanzó el fixture del Apertura 2026: cuándo se juega el Superclásico y los debuts de River y Boca

La Liga Profesional hizo oficial el calendario completo de partidos del próximo Torneo Apertura y el Clausura 2026, tras el sorteo que se realizó en Ezeiza. La primera competencia del año que comenzará el 24 de enero y se desarrollará durante el primer semestre del año.
A la espera de
la definición del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes LP, ya se conoció cómo se jugará la fase regular del año que viene, con encuentros ante los 14 rivales del grupo, más un interzonal y otra fecha de clásicos: comenzará el fin de semana del 25 de enero y se extenderá hasta el del 26 de abril, para darle paso a los playoffs.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1999240731467125086&partner=&hide_thread=false
En la primera fecha, la Zona A tendrá como partido destacado
el estreno de Boca frente a Riestra en La Bombonera. Además, jugarán Independiente – Estudiantes, Talleres – Newell’s, Instituto – Vélez, Unión – Platense, San Lorenzo – Lanús y Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza).
Por su parte, la Zona B abrirá con
Barracas Central – River en Olavarría y Luna, Gimnasia – Racing, Rosario Central – Belgrano, Tigre – Estudiantes (Río Cuarto), Argentinos – Sarmiento, Banfield – Huracán e Independiente Rivadavia (Mendoza) – Atlético Tucumán.
Mientras que habrá que esperar para ver el gran Superclásico entre
River y Boca por el Torneo Apertura 2026. Se volverán a ver las caras, esta vez en el Estadio Más Monumental, en la anteúltima jornada de la fase regular, en el fin de semana del 19 de abril, en un partido que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.
platense campeon
Platense, el último campeón del Torneo Apertura 2025.
El calendario del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
Boca – Deportivo Riestra Independiente – Estudiantes Talleres – Newell’s Instituto – Vélez Unión – Platense San Lorenzo – Lanús Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
Barracas Central – River Gimnasia – Racing Rosario Central – Belgrano Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) Argentinos – Sarmiento Banfield – Huracán Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo Lanús – Unión Platense – Instituto Vélez – Talleres Newell’s – Independiente Estudiantes – Boca Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza. Sarmiento – Banfield Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos Belgrano – Tigre Racing – Rosario Central River – Gimnasia Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes Boca – Newell’s Independiente – Vélez Talleres – Platense Instituto – Lanús Unión – Gimnasia (Mza.) San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
Gimnasia – Aldosivi Rosario Central – River Tigre – Racing Argentinos – Belgrano Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento Atlético Tucumán – Huracán
rosario-central-campeon_862x485
Rosario Central, el último campeón del fútbol argentino.
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A
Central Córdoba – Unión Gimnasia (Mza.) – Instituto Lanús – Talleres Platense – Independiente Vélez – Boca Newell’s – Defensa y Justicia Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. Belgrano – Banfield Racing – Argentinos River – Tigre Aldosivi – Rosario Central Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
Zona A
Deportivo Riestra – Newell’s Defensa y Justicia – Vélez Boca – Platense Independiente – Lanús Talleres – Gimnasia (Mza.) Instituto – Central Córdoba Unión – San Lorenzo
Zona B
Rosario Central – Barracas Central Tigre – Aldosivi Argentinos – River Banfield – Racing Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Vélez – River
Zona A
Platense – Barracas Central Rosario Central – Talleres Estudiantes – Sarmiento Defensa y Justicia – Belgrano Argentinos – Lanús Boca – Racing Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Zona B
Unión – Aldosivi Instituto – Atlético Tucumán San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) Gimnasia (Mza.) – Gimnasia Central Córdoba – Tigre Deportivo Riestra – Huracán Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal: Sarmiento – Unión
Zona A
San Lorenzo – Instituto Central Córdoba – Talleres Gimnasia (Mza.) – Independiente Lanús – Boca Platense – Defensa y Justicia Vélez – Deportivo Riestra Newell’s – Estudiantes
Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán Belgrano – Atlético Tucumán Racing – Independiente Rivadavia Mza. River – Banfield Aldosivi – Argentinos Barracas Central – Tigre Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
Zona A
Estudiantes – Vélez Deportivo Riestra – Platense Defensa y Justicia – Lanús Boca – Gimnasia (Mza.) Independiente – Central Córdoba Talleres – San Lorenzo Instituto – Unión
Zona B
Tigre – Gimnasia Argentinos – Barracas Central Banfield – Aldosivi Independiente Rivadavia Mza. – River Atlético Tucumán – Racing Huracán – Belgrano Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
river boca 2025
River y Boca se volverán a ver las caras recién en abril.
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
Unión – Talleres San Lorenzo – Independiente Central Córdoba – Boca Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia Lanús – Deportivo Riestra Platense – Estudiantes Vélez – Newell’s
Zona B
Belgrano – Sarmiento Racing – Huracán River – Atlético Tucumán Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza Barracas Central – Banfield Gimnasia – Argentinos Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal: Tigre – Vélez
Zona A
Newell´s – Platense Estudiantes – Lanús Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) Defensa y Justicia – Central Córdoba Boca – San Lorenzo Independiente – Unión Talleres – Instituto
Zona B
Argentinos – Rosario Central Banfield – Gimnasia Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central Atlético Tucumán – Aldosivi Huracán – River Sarmiento – Racing Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
Zona A
Instituto – Independiente Unión – Boca San Lorenzo – Defensa y Justicia Central Córdoba – Deportivo Riestra Gimnasia (Mza.) – Estudiantes Lanús – Newell’s Platense – Vélez
Zona B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto) River – Sarmiento Aldosivi – Huracán Barracas Central – Atlético Tucumán Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. Rosario Central – Banfield Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal: Argentinos – Platense
Zona A
Vélez – Lanús Newell’s – Gimnasia (Mza.) Estudiantes – Central Córdoba Deportivo Riestra – San Lorenzo Defensa y Justicia – Unión Boca – Instituto Independiente – Talleres
Zona B
Banfield – Tigre Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central Atlético Tucumán – Gimnasia Huracán – Barracas Central Sarmiento – Aldosivi Estudiantes (Río Cuarto) – River Belgrano – Racing
estudiantes racing arbitro
Estudiantes LP y Racing definirán el Torneo Clausura 2025 el próximo sábado.
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
Zona A
Talleres – Boca Instituto – Defensa y Justicia Unión – Deportivo Riestra San Lorenzo – Estudiantes Central Córdoba – Newell’s Gimnasia (Mza.) – Vélez Lanús – Platense
Zona B
River – Belgrano Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) Barracas Central – Sarmiento Gimnasia – Huracán Rosario Central – Atlético Tucumán Tigre – Independiente Rivadavia Mza. Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
Zona A
Platense – Gimnasia (Mza.) Vélez – Central Córdoba Newell’s – San Lorenzo Estudiantes – Unión Deportivo Riestra – Instituto Defensa y Justicia – Talleres Boca – Independiente
Zona B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos Atlético Tucumán – Tigre Huracán – Rosario Central Sarmiento – Gimnasia Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central Belgrano – Aldosivi Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
Zona A
Independiente – Defensa y Justicia Talleres – Deportivo Riestra Instituto – Estudiantes Unión – Newell’s San Lorenzo – Vélez Central Córdoba – Platense Gimnasia (Mza.) – Lanús
Zona B
Aldosivi – Racing Barracas Central – Belgrano Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) Rosario Central – Sarmiento Tigre – Huracán Argentinos – Atlético Tucumán Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba Platense – San Lorenzo Vélez – Unión Newell’s – Instituto Estudiantes – Talleres Deportivo Riestra – Independiente Defensa y Justicia – Boca
Zona B
Atlético Tucumán – Banfield Huracán – Argentinos Sarmiento – Tigre Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central Belgrano – Gimnasia Racing – Barracas Central River – Aldosivi