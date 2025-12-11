11 de diciembre de 2025 Inicio
La Liga Profesional lanzó el fixture del Apertura 2026: cuándo se juega el Superclásico y los debuts de River y Boca

Se conoció el calendario del primer torneo del fútbol argentino del 2026, que se jugará a partir de la última semana de enero. Todos los detalles y la fecha de los principales cruces.

Por
Habrá que esperar para ver el próximo Superclásico.

La Liga Profesional hizo oficial el calendario completo de partidos del próximo Torneo Apertura y el Clausura 2026, tras el sorteo que se realizó en Ezeiza. La primera competencia del año que comenzará el 24 de enero y se desarrollará durante el primer semestre del año.

Boca y River quieren participar del próximo Mundial de Clubes.
A la espera de la definición del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes LP, ya se conoció cómo se jugará la fase regular del año que viene, con encuentros ante los 14 rivales del grupo, más un interzonal y otra fecha de clásicos: comenzará el fin de semana del 25 de enero y se extenderá hasta el del 26 de abril, para darle paso a los playoffs.

En la primera fecha, la Zona A tendrá como partido destacado el estreno de Boca frente a Riestra en La Bombonera. Además, jugarán Independiente – Estudiantes, Talleres – Newell’s, Instituto – Vélez, Unión – Platense, San Lorenzo – Lanús y Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza).

Por su parte, la Zona B abrirá con Barracas Central – River en Olavarría y Luna, Gimnasia – Racing, Rosario Central – Belgrano, Tigre – Estudiantes (Río Cuarto), Argentinos – Sarmiento, Banfield – Huracán e Independiente Rivadavia (Mendoza) – Atlético Tucumán.

Mientras que habrá que esperar para ver el gran Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura 2026. Se volverán a ver las caras, esta vez en el Estadio Más Monumental, en la anteúltima jornada de la fase regular, en el fin de semana del 19 de abril, en un partido que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

platense campeon
Platense, el último campeón del Torneo Apertura 2025.

El calendario del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

  • Boca – Deportivo Riestra
  • Independiente – Estudiantes
  • Talleres – Newell’s
  • Instituto – Vélez
  • Unión – Platense
  • San Lorenzo – Lanús
  • Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

  • Barracas Central – River
  • Gimnasia – Racing
  • Rosario Central – Belgrano
  • Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Argentinos – Sarmiento
  • Banfield – Huracán
  • Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

  • Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
  • Lanús – Unión
  • Platense – Instituto
  • Vélez – Talleres
  • Newell’s – Independiente
  • Estudiantes – Boca
  • Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

  • Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
  • Sarmiento – Banfield
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
  • Belgrano – Tigre
  • Racing – Rosario Central
  • River – Gimnasia
  • Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

  • Defensa y Justicia – Estudiantes
  • Boca – Newell’s
  • Independiente – Vélez
  • Talleres – Platense
  • Instituto – Lanús
  • Unión – Gimnasia (Mza.)
  • San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

  • Gimnasia – Aldosivi
  • Rosario Central – River
  • Tigre – Racing
  • Argentinos – Belgrano
  • Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
  • Atlético Tucumán – Huracán
rosario-central-campeon_862x485
Rosario Central, el último campeón del fútbol argentino.

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

  • Central Córdoba – Unión
  • Gimnasia (Mza.) – Instituto
  • Lanús – Talleres
  • Platense – Independiente
  • Vélez – Boca
  • Newell’s – Defensa y Justicia
  • Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

  • Sarmiento – Atlético Tucumán
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
  • Belgrano – Banfield
  • Racing – Argentinos
  • River – Tigre
  • Aldosivi – Rosario Central
  • Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

  • Deportivo Riestra – Newell’s
  • Defensa y Justicia – Vélez
  • Boca – Platense
  • Independiente – Lanús
  • Talleres – Gimnasia (Mza.)
  • Instituto – Central Córdoba
  • Unión – San Lorenzo

Zona B

  • Rosario Central – Barracas Central
  • Tigre – Aldosivi
  • Argentinos – River
  • Banfield – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
  • Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River

Zona A

  • Platense – Barracas Central
  • Rosario Central – Talleres
  • Estudiantes – Sarmiento
  • Defensa y Justicia – Belgrano
  • Argentinos – Lanús
  • Boca – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Zona B

  • Unión – Aldosivi
  • Instituto – Atlético Tucumán
  • San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
  • Central Córdoba – Tigre
  • Deportivo Riestra – Huracán
  • Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

  • San Lorenzo – Instituto
  • Central Córdoba – Talleres
  • Gimnasia (Mza.) – Independiente
  • Lanús – Boca
  • Platense – Defensa y Justicia
  • Vélez – Deportivo Riestra
  • Newell’s – Estudiantes

Zona B

  • Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
  • Belgrano – Atlético Tucumán
  • Racing – Independiente Rivadavia Mza.
  • River – Banfield
  • Aldosivi – Argentinos
  • Barracas Central – Tigre
  • Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

  • Estudiantes – Vélez
  • Deportivo Riestra – Platense
  • Defensa y Justicia – Lanús
  • Boca – Gimnasia (Mza.)
  • Independiente – Central Córdoba
  • Talleres – San Lorenzo
  • Instituto – Unión

Zona B

  • Tigre – Gimnasia
  • Argentinos – Barracas Central
  • Banfield – Aldosivi
  • Independiente Rivadavia Mza. – River
  • Atlético Tucumán – Racing
  • Huracán – Belgrano
  • Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
river boca 2025
River y Boca se volverán a ver las caras recién en abril.

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

  • Unión – Talleres
  • San Lorenzo – Independiente
  • Central Córdoba – Boca
  • Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
  • Lanús – Deportivo Riestra
  • Platense – Estudiantes
  • Vélez – Newell’s

Zona B

  • Belgrano – Sarmiento
  • Racing – Huracán
  • River – Atlético Tucumán
  • Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
  • Barracas Central – Banfield
  • Gimnasia – Argentinos
  • Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

  • Newell´s – Platense
  • Estudiantes – Lanús
  • Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
  • Defensa y Justicia – Central Córdoba
  • Boca – San Lorenzo
  • Independiente – Unión
  • Talleres – Instituto

Zona B

  • Argentinos – Rosario Central
  • Banfield – Gimnasia
  • Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
  • Atlético Tucumán – Aldosivi
  • Huracán – River
  • Sarmiento – Racing
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

  • Instituto – Independiente
  • Unión – Boca
  • San Lorenzo – Defensa y Justicia
  • Central Córdoba – Deportivo Riestra
  • Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
  • Lanús – Newell’s
  • Platense – Vélez

Zona B

  • Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
  • River – Sarmiento
  • Aldosivi – Huracán
  • Barracas Central – Atlético Tucumán
  • Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
  • Rosario Central – Banfield
  • Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

  • Vélez – Lanús
  • Newell’s – Gimnasia (Mza.)
  • Estudiantes – Central Córdoba
  • Deportivo Riestra – San Lorenzo
  • Defensa y Justicia – Unión
  • Boca – Instituto
  • Independiente – Talleres

Zona B

  • Banfield – Tigre
  • Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
  • Atlético Tucumán – Gimnasia
  • Huracán – Barracas Central
  • Sarmiento – Aldosivi
  • Estudiantes (Río Cuarto) – River
  • Belgrano – Racing
estudiantes racing arbitro
Estudiantes LP y Racing definirán el Torneo Clausura 2025 el próximo sábado.

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

  • Talleres – Boca
  • Instituto – Defensa y Justicia
  • Unión – Deportivo Riestra
  • San Lorenzo – Estudiantes
  • Central Córdoba – Newell’s
  • Gimnasia (Mza.) – Vélez
  • Lanús – Platense

Zona B

  • River – Belgrano
  • Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Barracas Central – Sarmiento
  • Gimnasia – Huracán
  • Rosario Central – Atlético Tucumán
  • Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
  • Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

  • Platense – Gimnasia (Mza.)
  • Vélez – Central Córdoba
  • Newell’s – San Lorenzo
  • Estudiantes – Unión
  • Deportivo Riestra – Instituto
  • Defensa y Justicia – Talleres
  • Boca – Independiente

Zona B

  • Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
  • Atlético Tucumán – Tigre
  • Huracán – Rosario Central
  • Sarmiento – Gimnasia
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
  • Belgrano – Aldosivi
  • Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A

  • Independiente – Defensa y Justicia
  • Talleres – Deportivo Riestra
  • Instituto – Estudiantes
  • Unión – Newell’s
  • San Lorenzo – Vélez
  • Central Córdoba – Platense
  • Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

  • Aldosivi – Racing
  • Barracas Central – Belgrano
  • Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Rosario Central – Sarmiento
  • Tigre – Huracán
  • Argentinos – Atlético Tucumán
  • Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

  • Lanús – Central Córdoba
  • Platense – San Lorenzo
  • Vélez – Unión
  • Newell’s – Instituto
  • Estudiantes – Talleres
  • Deportivo Riestra – Independiente
  • Defensa y Justicia – Boca

Zona B

  • Atlético Tucumán – Banfield
  • Huracán – Argentinos
  • Sarmiento – Tigre
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
  • Belgrano – Gimnasia
  • Racing – Barracas Central
  • River – Aldosivi
