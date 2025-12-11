El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Una pizzería tradicional porteña donde la pasión por el fútbol y la comida casera se mezclan en una carta amplia de pizza.

Buenos Aires es reconocida por su única oferta gastronómica, donde las pizzerías tradicionales ocupan un lugar especial. Estos rincones ofrecen una experiencia culinaria muy completa, con pizzas a la piedra, preparaciones caseras y opciones al paso ideales para quienes tienen el día lleno de actividades. En este escenario, se destaca La Guitarrita , un lugar que fusiona tradición futbolera con sabores inigualables.

Este establecimiento es un verdadero ícono, un punto de encuentro donde se entrelazan historias deportivas, recuerdos y exquisitas pizzas hechas en horno a leña. Fundada en 1963 por dos ex futbolistas de Boca y San Lorenzo de Almagro, Mario Boyé y René Pontoni, "La Guitarrita" logró consolidarse a lo largo de casi medio siglo como una pizzería de culto para los fanáticos de la pizza a la piedra. Sus paredes decoradas con cuadros, banderas e imágenes cuentan gran parte de la historia del fútbol argentino.

Con un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional, esta pizzería cautivó a importantes figuras del ámbito deportivo y artístico del país. La carta original fue creada por el maestro pizzero don Jorge Antonio Grillo, quien trabajó durante más de 50 años en el establecimiento, transmitiendo su sabiduría y dejando un legado de sabores únicos. La propuesta de "La Guitarrita" incluye opciones rápidas al paso, perfectas para un almuerzo diferente en medio de la rutina semanal.

Esta emblemática pizzería cuenta con una sucursal en Las Lomitas Street, ubicada en Italia 459, Lomas de Zamora. De lunes a viernes, en horario de mediodía de 12 a 16 horas, ofrece una propuesta especial al paso: una fugazzeta con provolone y jamón con bebida incluida.

También cuenta con varias sucursales en la Ciudad de Buenos Aires que incluyen locales distribuidos en varios barrios: Núñez (3 de Febrero y Congreso), Belgrano (Monroe 1655, Showcase), Las Cañitas (Báez 401), Palermo (Niceto Vega 4942), Villa Crespo (Gurruchaga 732), Colegiales (Elcano 3436), Del Parque Outlet (Cuenca 3035), Villa Urquiza (Olazábal 4102) y Caballito (Avenida La Plata 225).

A las anteriores se suman algunos locales en Zona Norte: Estación Pilará (Lavalle 995), Remeros Plaza (Santa María de las Conchas 4711), Maschwitz (Mendoza 1599), Tigre (Avenida Liniers 2025), Troncos del Talar (Euskal Herria Plaza), Olivos (Avenida del Libertador 2845) y Martínez (Dardo Rocha 1934).

Qué puedo pedir en La Guitarrita

La carta de "La Guitarrita" es un homenaje a la tradición pizzera porteña. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de opciones emblemáticas, como:

Pizza a la piedra: La estrella indiscutida de la casa, elaborada en horno de barro a leña, con más de 50 variedades para elegir.

Pizzas clásicas: Se destacan la Napolitana (salsa de tomate, muzzarella, rodaja de tomate, albahaca y ajo a gusto) y Palmitos (salsa de tomate, muzzarella, palmitos y huevo picado).

Pizzas rellenas originales: Sobresalen la Farineta (rellena con muzzarella, cebolla, jamón cocido natural y rodajas de tomate) y la Madrileña (rellena con muzzarela, salsa de tomate, rodajas de tomate, jamón y huevo picado).

Fugazzeta al paso: Con provolone y jamón.

Mozzarella rellena: Disponible en porciones para llevar.

Empanadas: Una opción imperdible para acompañar.

Fainá: Con 6 variedades diferentes para elegir.

Cervezas.

La Guitarrita.jpg

Cómo llegar a La Guitarrita

La sucursal de "La Guitarrita" en Lomas de Zamora, ubicada en Las Lomitas Street sobre Italia 459, es accesible desde diferentes puntos de la ciudad y de la provincia. Cerca de esta sucursal se encuentran paradas del 180, 164, 160 y 51 como una estación del Tren Roca.

En otras sucursales pasan cerca varias líneas de colectivo, entre ellas 140, 151, 168, 55, 39, 108, además de contar con estaciones de las líneas B y D del subte a una distancia accesible. También se puede llegar caminando desde estaciones de tren cercanas.