Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales El tema encendió rápidamente el interés del público, que sigue de cerca cada movimiento de la familia Nara. + Seguir en







¿Zaira volvió a estar en pareja? redes sociales

Un gesto reciente de Jakob en Instagram reavivó rumores de reconciliación con Zaira.

La pareja se había separado en septiembre de 2022 y llevaba una relación muy discreta.

El polista publicó una foto tomando mate con la yerba que lanzó Zaira y con un paisaje similar al que ella mostró desde Mendoza.

La marca compartió su historia y Zaira comentó con un emoji, lo que aumentó las especulaciones.

Aunque no hubo confirmación oficial, los indicios apuntan a un clima de acercamiento y buena relación. Zaira Nara vuelve a estar en el centro de la escena mediática luego de que surgieran fuertes indicios de que habría retomado su relación con una de sus exparejas. La modelo, conductora y empresaria mantiene un perfil más reservado que en otros momentos de su carrera, pero aun así las señales de una posible reconciliación comenzaron a multiplicarse en redes y en su entorno más cercano.

Mientras los rumores crecen, la identidad del hombre que vuelve a sonar en la vida de Zaira reaviva el interés por su historia sentimental y por cómo se dio la relación en su primera etapa. En medio de este escenario, la modelo no confirmó la reconciliación, pero tampoco la desmintió.

Quién es la ex pareja de Zaira Nara y por qué estarían nuevamente juntos Zaira Jakob Redes sociales Después de que la separación se confirmara en septiembre de 2022 y de mantener durante años un bajo perfil lejos del ruido mediático, todo indicaba que la historia entre ellos había quedado atrás. Sin embargo, un gesto reciente de Jakob en redes sociales reactivó las especulaciones sobre un acercamiento e incluso una posible reconciliación. La situación tomó fuerza durante el último fin de semana largo, cuando Zaira viajó a Mendoza para participar de un evento exclusivo de la marca que la tiene como embajadora.

Lo que llamó la atención fue la inesperada actividad digital del polista, que casi no suele mostrarse en Instagram. Jakob publicó una historia mostrando su desayuno: un mate en la cocina de un alojamiento con vista a la montaña. El detalle que no pasó inadvertido fue la yerba elegida: la nueva marca que Zaira lanzó este año, sumado al paisaje idéntico al que la modelo compartió desde Mendoza. El guiño no tardó en viralizarse, al punto que la empresa replicó su historia, lo etiquetó y agregó la frase “Finde XXL, mates XXL”. Zaira también se hizo presente en la publicación dejando un emoji de mate, lo que encendió aún más las teorías.

Con esta nueva señal en el terreno digital, seguidores y fanáticos de la pareja volvieron a entusiasmarse con la idea de una reconciliación. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, el uso del producto de la modelo y el intercambio en redes alimentan las sospechas. Por ahora, todo sugiere que el vínculo entre ambos transita un momento de armonía y respeto, sin descartar un acercamiento más profundo.

TEMAS RELACIONADOS Zaira Nara