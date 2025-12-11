11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Misiones: un trabajador rural murió aplastado por su propio tractor

El hombre, identificado como Mario Aníbal Cuevas, de 49 años, perdió la vida tras una mala maniobra con su vehículo, que volcó y lo terminó aplastando.

Por
Una mala maniobra del trabajador rural terminó en tragedia.

Una mala maniobra del trabajador rural terminó en tragedia.

Un hombre de 49 años falleció este jueves por la tarde en una zona rural de la localidad Colonia Oro Verde, en la provincia de Misiones, luego de sufrir un grave accidente mientras operaba un tractor en sus tareas agrícolas: tras una mala maniobra, el vehículo volcó y lo terminó aplastando.

Los últimos tres prófugos capturados por la Policía de Misiones.
Te puede interesar:

Fin de la fuga en Misiones: recapturaron a los últimos tres presos en un megaoperativo

La víctima, identificada como Mario Aníbal Cuevas, realizaba maniobras con el tractor cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo. La máquina terminó volcando sobre su eje y aplastándolo, provocándole lesiones fatales de manera inmediata.

Apenas se notificó el incidente, efectivos de la Policía de Misiones acudieron al establecimiento y confirmaron la gravedad del episodio. Luego solicitaron la presencia de especialistas de la División Criminalística y del médico policial de turno para continuar con las actuaciones correspondientes.

El sitio del accidente permanece resguardado bajo la custodia de personal policial de la Comisaría de Capioví, a la espera de nuevos procedimientos y a fin de preservar cualquier elemento de prueba relevante.

El hecho causó gran conmoción en la zona rural, tras una sucesión de hechos trágicos en Misiones con el manejo imprudente de los tractores como protagonista. En noviembre, Celso Jesse, de 68 años, también había perdido la vida en Aristóbulo del Valle tras ser atrapado por un tractor mientras trabajaba en el campo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las menores desaparecieron sin dejar rastro.

Buscan a dos hermanas que desaparecieron en Misiones sin dejar rastro

play

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en cinco meses iba a ser padre

Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.
play

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

Sus tres tripulantes resultaron con heridas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

En Argentina hay 10.051.200 empleados registrados.

El 29% de los asalariados usará el aguinaldo para pagar deudas

Rating Cero

Los seguidores de los mediáticos se sorprendieron por el encuentro.

"Me hizo la noche": Luciana Salazar confirmó el encuentro con Ramiro Marra

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.
play

Wanda Nara y Maxi López harán ficción juntos en 2026: "Los besos no son con lengua"

La película de ciencia ficción está basada en la aclamada saga del mismo nombre.
play

La primera imagen de Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Martitegui fue quien anunció la decisión sobre la participante del reality.

"Tengo el corazón roto": una participante fue eliminada de MasterChef Celebrity después de una tensa gala

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

últimas noticias

En Argentina hay 10.051.200 empleados registrados.

El 29% de los asalariados usará el aguinaldo para pagar deudas

Hace 11 minutos
La radiografía que delató a la mujer que llevaba droga escondida en el ano.

Una joven quiso ingresar a una cárcel con drogas escondidas en el ano y la descubrieron

Hace 40 minutos
El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados

Hace 1 hora
En Sofía hubo más de 100.000 manifestantes.

Renunció el primer ministro de Bulgaria tras masivas protestas por corrupción

Hace 1 hora
Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8%.

Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8% tras la licitación de deuda del Tesoro

Hace 1 hora