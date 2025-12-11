Tragedia en Misiones: un trabajador rural murió aplastado por su propio tractor El hombre, identificado como Mario Aníbal Cuevas, de 49 años, perdió la vida tras una mala maniobra con su vehículo, que volcó y lo terminó aplastando. Por + Seguir en







Una mala maniobra del trabajador rural terminó en tragedia.

Un hombre de 49 años falleció este jueves por la tarde en una zona rural de la localidad Colonia Oro Verde, en la provincia de Misiones, luego de sufrir un grave accidente mientras operaba un tractor en sus tareas agrícolas: tras una mala maniobra, el vehículo volcó y lo terminó aplastando.

La víctima, identificada como Mario Aníbal Cuevas, realizaba maniobras con el tractor cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo. La máquina terminó volcando sobre su eje y aplastándolo, provocándole lesiones fatales de manera inmediata.

Apenas se notificó el incidente, efectivos de la Policía de Misiones acudieron al establecimiento y confirmaron la gravedad del episodio. Luego solicitaron la presencia de especialistas de la División Criminalística y del médico policial de turno para continuar con las actuaciones correspondientes.

El sitio del accidente permanece resguardado bajo la custodia de personal policial de la Comisaría de Capioví, a la espera de nuevos procedimientos y a fin de preservar cualquier elemento de prueba relevante.

El hecho causó gran conmoción en la zona rural, tras una sucesión de hechos trágicos en Misiones con el manejo imprudente de los tractores como protagonista. En noviembre, Celso Jesse, de 68 años, también había perdido la vida en Aristóbulo del Valle tras ser atrapado por un tractor mientras trabajaba en el campo.