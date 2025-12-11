Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8% tras la licitación de deuda del Tesoro

La primera emisión de títulos soberanos en moneda extranjera concretada por el Gobierno en ocho años generó un rendimiento superior al proyectado, lo que causó una reacción de cautela en los principales índices bursátiles y llevó a los activos a registrar una jornada de pérdidas generalizadas.

Los títulos soberanos cayeron de manera generalizada durante este jueves, luego de que el Tesoro Nacional realizara la primera colocación de deuda en moneda extranjera en ocho años . El entusiasmo inicial de los inversores se moderó rápidamente debido a las dudas que generó la Tasa Interna de Retorno (TIR) del nuevo bono, que se ubicó levemente por encima de las previsiones del equipo económico.

En la plaza local, los bonos en dólares mostraron descensos. El Global 2046 encabezó las pérdidas con 1.4% , seguido por el Bonar 2035 , que cedió 1.2%. En este marco, el Riesgo País se ubicó alrededor de los 634 puntos básicos .

El país logró captar u$s1.000 millones mediante la colocación de un nuevo Bonar 2029N , con un plazo a cuatro años , bajo legislación local y un cupón anual del 6.5% . El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual del 9.26% , un registro algo mayor al que esperaba la cartera económica.

La acción generó fuerte interés, ya que hubo ofertas por más de u$s1.400 millones , que llegaron de más de 2.500 inversores. Este impulso se debió, en parte, a los incentivos regulatorios que se establecieron en los últimos días.

En el segmento de acciones, el S&P Merval bursátil cayó un 1,1% , en tanto, su cotización en dólares registró un descenso de 1.8% . Los papeles de empresas argentinas cerraron con mayoría de caídas, principalmente Aluar (-5.7%) y Comercial del Plata (-5.1%) . La contracara fue Transener , el único activo que subió 1.8% .

Por su parte, en Wall Street, los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) tuvieron reacciones variadas. Encabezaron los retrocesos los activos de Edenor (-3.3%), Grupo Financiero Galicia (-2.4%) y Central Puerto (-2.3%). En la dirección opuesta, Grupo Supervielle repuntó y registró una ganancia de 2.4%.

Volvió a subir la inflación y se ubicó en 2,5% en noviembre 2025

El índice de precios al consumidor (IPC) evidenció una suba en noviembre y alcanzó el 2,5%. Este valor es el más alto en un lapso de siete meses, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la jornada del jueves.

La cifra correspondiente al undécimo mes del año fue impulsada fuertemente por el alza constante en el valor de la carne. La sumatoria acumulada del año 2025 llegó al 27,9%, mientras que la medición a doce meses (interanual) se situó en 31,4%.