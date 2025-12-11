"Me hizo la noche": Luciana Salazar confirmó el encuentro con Ramiro Marra La modelo blanqueó cómo fue la reunión con el exintegrante de La Libertad Avanza y dejó abierta la puerta para una futura cita. + Seguir en







Los seguidores de los mediáticos se sorprendieron por el encuentro. Redes sociales

Los rumores de un nuevo romance de Luciana Salazar y el político Ramiro Marra, se confirmó después que la mediática rompió el silencio y reveló que cenaron juntos. "Me hizo la noche".

En sus declaraciones, la modelo no sólo habló del encuentro sino que elogió a economista: “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias". Salazar fue cautelosa y dejó la puerta abierta para una cita a futuro,

De esta forma, la actriz destacó que hubo buena química en este primer encuentro personal y que "fue amoroso" y agregó: "Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír".

Embed Yo estoy tan sorpresa como todos ustedespic.twitter.com/RL63WPU8x1 — #Intrusos (@Intrusos) December 11, 2025

En el móvil de Intrusos, en América, la influencer contó que fueron al mismo colegio pero que ella iba a una institución de mujeres y el de varones. Y remarcó: "Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento. Me hizo la noche”, detalló.