Los rumores de un nuevo romance de Luciana Salazar y el político Ramiro Marra, se confirmó después que la mediática rompió el silencio y reveló que cenaron juntos. "Me hizo la noche".
La modelo blanqueó cómo fue la reunión con el exintegrante de La Libertad Avanza y dejó abierta la puerta para una futura cita.
En sus declaraciones, la modelo no sólo habló del encuentro sino que elogió a economista: “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias". Salazar fue cautelosa y dejó la puerta abierta para una cita a futuro,
De esta forma, la actriz destacó que hubo buena química en este primer encuentro personal y que "fue amoroso" y agregó: "Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír".
En el móvil de Intrusos, en América, la influencer contó que fueron al mismo colegio pero que ella iba a una institución de mujeres y el de varones. Y remarcó: "Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento. Me hizo la noche”, detalló.
Graciela Alfano tuvo como última pareja conocida al empresario uruguayo Carlos Bustín, de quien se separó a principios de 2025 por infidelidades y que la llevó a aplicar el "contacto cero", según dijo en su momento.