IR A
IR A

"Me hizo la noche": Luciana Salazar confirmó el encuentro con Ramiro Marra

La modelo blanqueó cómo fue la reunión con el exintegrante de La Libertad Avanza y dejó abierta la puerta para una futura cita.

Los seguidores de los mediáticos se sorprendieron por el encuentro.

Los seguidores de los mediáticos se sorprendieron por el encuentro.

Redes sociales

Los rumores de un nuevo romance de Luciana Salazar y el político Ramiro Marra, se confirmó después que la mediática rompió el silencio y reveló que cenaron juntos. "Me hizo la noche".

El adelanto no solo se centra en la angustia de Kara, sino que es el motivo para una aventura épica y emocional.
Te puede interesar:

DC presentó el tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como protagonista

En sus declaraciones, la modelo no sólo habló del encuentro sino que elogió a economista: “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias". Salazar fue cautelosa y dejó la puerta abierta para una cita a futuro,

De esta forma, la actriz destacó que hubo buena química en este primer encuentro personal y que "fue amoroso" y agregó: "Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír".

En el móvil de Intrusos, en América, la influencer contó que fueron al mismo colegio pero que ella iba a una institución de mujeres y el de varones. Y remarcó: "Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento. Me hizo la noche”, detalló.

Qué se sabe de la última pareja de Graciela Alfano

Graciela Alfano tuvo como última pareja conocida al empresario uruguayo Carlos Bustín, de quien se separó a principios de 2025 por infidelidades y que la llevó a aplicar el "contacto cero", según dijo en su momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

últimas noticias

Habrá que esperar para ver el próximo Superclásico.

La Liga Profesional lanzó el fixture del Apertura 2026: cuándo se juega el Superclásico y los debuts de River y Boca

Hace 11 minutos
Braian Nahuel Paiz, el acusado por la muerte de Liam Payne, logró la prisión domiciliaria.

El joven acusado por la muerte de Liam Payne consiguió la prisión domiciliaria

Hace 34 minutos
Cancillería rechazó la explotación de yacimientos en Malvinas.

Malvinas: Cancillería rechazó el avance de licencias británicas e israelíes sobre el yacimiento Sea Lion

Hace 38 minutos
El arquero de 33 años es capitán y figura de Aston Villa de Inglaterra.

La frase de Dibu Martínez sobre Independiente que ilusionó a sus hinchas: "Lo veo..."

Hace 45 minutos
play

Estela de Carlotto: "El Gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria"

Hace 46 minutos