Wanda Nara y Maxi López harán ficción juntos en 2026: "Los besos no son con lengua"

La conductora confirmó su continuidad en MasterChef y Bake Off y adelantó que participará de un novedoso formato junto a su expareja.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

La conductora de MasterChef y Bake Off, Wanda Nara, confirmó su continuidad en ambos programas para 2026 y reveló que protagonizará una "ficción vertical" junto a su exmarido Maxi López en Telefe.

Wanda señaló que ambos programas le "dieron un montón", aseguró que está "muy contenta" con el recibimiento que le dio el público de MasterChef Celebrity al exfutbolista, a quien definió como "intachable" en su trabajo, y reveló que le "divierte mucho" la llegada de la "ficción vertical" a Argentina.

"Maxi va a estar también como protagonista en mi ficción", precisó la modelo en América TV este jueves y agregó: "Es una ficción vertical, es algo muy moderno que va a llegar a Argentina y la verdad que me divierte mucho. Habrá más actores, guionistas. Es muy corto, entonces genera más reproducciones. Y nada, es algo muy moderno y la verdad que estoy muy contenta".

La empresaria había adelantado sus proyectos para 2026 en una historia de Instagram con un texto simple: "Mis proyectos 2026: MasterChef, Bake Off, vuelvo a la ficción". Luego, el influencer y comediante Grego Rosello subió un video en la misma red social con una breve entrevista donde la actriz mandó "a estudiar" a Maxi López y deslizó: "Los besos en ficción no son con lengua".

