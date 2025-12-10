Paella, pulpo español y muchas más delicias españolas: el bodegón de Buenos Aires que es abundante y accesible

Montañeses es un histórico bodegón español ubicado en Colegiales, CABA, con más de 90 años de trayectoria.
Ofrecen una original tortilla rellena de milanesa, que fusiona un clásico español con un toque argentino.
El restaurante se destaca por sus porciones abundantes y una gran variedad de tapas, platos de mar y postres.
Se ubica en la Avenida Jorge Newbery 2818 y es de fácil acceso por estar cerca de la estación Olleros (Línea D) y varias líneas de colectivo.
Además de los clásicos bodegones, en la escena gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires converge una variada oferta de culturas y sabores. Platos típicos de distintas partes del mundo desembarcan en la oferta porteña para conquistar nuevos paladares.
En pleno corazón de Colegiales se encuentra un bodegón español con más de 90 años de trayectoria. Si de lugares con historia hablamos, Montañeses es sin duda uno de ellos.
A este lugar no se le escapa ningún detalle. Entradas innovadoras, recetas españolas tradicionales y de la gastronomía contemporánea, porciones abundantes y postres para todos los gustos.
No cabe duda que la paella y las tortillas son la estrella de este lugar. Sin embargo, entre las opciones de su menú vas encontrarte con algunas sorpresas, como la reinvención de un clásico español con un toque argento: tortilla rellena de milanesa.
Dónde queda Montañeses
El bodegón de comida española se ubica en la Avenida Jorge Newbery 2818, en el barrio de Colegiales, CABA. Se encuentra a pocas cuadra de la Avenida Cabildo, lo cual lo convierte en un lugar de fácil acceso.
Abre de martes a domingo al mediodía de 12 a 16 horas, y todos los días para la cena, desde las 19.30 horas hasta la medianoche.
Qué puedo pedir en Montañeses
En este lugar podés encontrar desde clásicas recetas españolas como la Tarta de Santiago, que es uno de los postres más antiguos de la gastronomía del país, hasta siete variedades de tortilla de papas, entre ellas, una con relleno de milanesa.
Después de la tortilla, sus tapas o entradas son para muchos lo más destacado del menú. Además de rabas, hay croquetas de calamar y morcilla, de jamón crudo, gambas al ajillo, mejillones a la provenzal, calamar a la plancha, y más.
Entre sus opciones de platos de mar, además de la espectacular paella de mariscos, hay arroz con mejillones, abadejo grillado, merluza a la romana, trucha, y pulpo español. También hay pastas y opciones vegetarianas.
Además cuentan con café de especialidad para acompañar sus postres, que también hay una interesante variedad para elegir: tiramisú, brownie con nutella y helado, tarta de queso, flan de coco, natillas, entre otros.
Cómo llegar a Montañeses
Al estar ubicado cerca de la Avenida Cabildo, llegar en subte o colectivo es una opción muy práctica. La estación Olleros de la línea D se encuentra a aproximadamente 500 metros del bodegón.
Para quienes prefieren el colectivo, varias líneas como la 152, 194, 67, 161, 168 y 39 tienen paradas en los alrededores del lugar. Otra opción es el tren Mitre, bajando en la estación Colegiales y caminando unas pocas cuadras hasta el bodegón.