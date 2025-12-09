La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

9 de diciembre de 2025 Inicio
Este lunes feriado se reunieron de casi 2.400 golden retrievers en los Bosques de Palermo para romper un récord mundial. El encuentro captó la atención internacional: The Washington Post destacó el evento entre sus notas más leídas del día y describió la jornada porteña como un día histórico para la popular raza canina.

Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

Este lunes feriado, los Bosques de Palermo se transformaron en un escenario inusual: miles de perros golden retriever colmaron los senderos arbolados con un objetivo singular, intentar reunir a más de 2.000 ejemplares y establecer una nueva marca mundial no oficial para esta raza.

La convocatoria fue impulsada por el influencer argentino Fausto Duperré, quien decidió organizar el encuentro después de haber presenciado en Barcelona, ciudad donde vivió dos años, una reunión de apenas 150 golden retrievers que lo dejó fascinado. Aquella imagen fue, según contó, la semilla que terminó germinando en esta multitudinaria jornada porteña.

La repercusión superó cualquier expectativa inicial. Desde temprano, dueños de perros de todas las edades comenzaron a acercarse al Parque Berlín, un sector de los Bosques de Palermo ubicado entre las avenidas Dorrego, Lugones y Figueroa Alcorta.

La actividad había sido originalmente programada para el domingo 30, pero la lluvia obligó a trasladarla al lunes. El cambio no afectó la afluencia: cientos de animales arribaban al mismo tiempo, generando un paisaje tan llamativo que rápidamente trascendió las fronteras del país.

La reunión alcanzó tal notoriedad que medios y cuentas de redes sociales de distintos países replicaron la noticia. Entre ellos se destacó un artículo publicado por The Washington Post, que se mantuvo durante varias horas entre lo más leídos del portal estadounidense.

En su crónica, la periodista Isabel Debre describió el clima en Palermo con un tono casi sorprendido. “Los transeúntes podían escuchar a kilómetros de distancia el inconfundible ladrido de miles de perros, rompiendo así el récord mundial no oficial de la mayor concentración de golden retrievers de la historia”, señala el texto. Más adelante, agrega que “dueños de perros de todas las edades, con la ropa cubierta de pelos y babas, llenaron los Bosques de Palermo, un extenso parque de Buenos Aires, con sus queridos golden”.

Tras un recuento que demandó varias horas, los organizadores registraron 2.397 animales. La cifra no alcanzó el objetivo de superar los 2.500, pero sí permitió desplazar extraoficialmente el récord informal que poseía Canadá desde un encuentro celebrado el año anterior en Vancouver, donde habían participado 1.685 perros de la raza.

“Este es un evento histórico”, declaró Duperré, actor de 28 años y dueño de Oli, un golden retriever de 10 años que suele protagonizar sus publicaciones en redes.

El impulsor de la convocatoria explicó que en un primer momento evaluó la posibilidad de inscribir el evento en los Récords Guinness. Sin embargo, desistió luego de conocer el costo: 38 mil dólares para ingresar oficialmente en la competencia. Al enterarse de la marca canadiense, decidió concentrarse en superarla por sus propios medios. Para él, la magnitud que alcanzó la jornada todavía es difícil de asimilar. “Yo creo que la gente no es consciente de lo que realmente pasó el lunes”, afirmó al finalizar el encuentro.

Consultado por el entusiasmo que generó la iniciativa, Duperré sostuvo que la atracción por esta raza tiene fundamentos emocionales y también científicos. “Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden juntos. No es por discriminar ni nada, pero sin duda está comprobado que son la raza más apegada a los humanos y ver a más de 2.000 peluditos sonrientes es algo único”, concluyó.

