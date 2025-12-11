La primera imagen de Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Se confirmó la participación del reconocido actor por interpretar a Aquaman en el Universo Extendido de DC y a Khal Drogo en la serie Game of Thrones.

La tan esperada primera imagen de Jason Momoa caracterizado como el mercenario Lobo fue revelada luego de conocerse el tráiler oficial de Supergirl. La película que se estrenará en los cines en 2026.

Con esta aparición se confirmó la participación del actor estadounidense, famoso por interpretar a Aquaman en el Universo Extendido de DC, de James Gunn y a Khal Drogo en la serie Game of Thrones.

Será la segunda de la primera ola de películas del mundo ficticio donde habitan los famosos personajes de DC Comics como Batman y Wonder Woman , que comenzó con Superman en 2025.

El debut será en la película que originalmente fue titulada como Supergirl: Woman of Tomorrow, y que pasó a llamarse Supergirl.

De qué trata Supergirl, que se estrenará en 2026

La película Supergirl se basará en la aclamada saga de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por la artista brasileña Bilquis Evely. La trama se centrará en una Kara Zor-El (Supergirl) que no estará en la Tierra, sino en un viaje espacial en busca de venganza y justicia, o quizás, como sugiere el tono del cómic, fiestas y olvido.

La películas se estrenará en cines de todo el mundo en junio de 2026 de la mano de Warner Bros, con el rol protagónico de Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El y dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira.