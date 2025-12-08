8 de diciembre de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un castillo espectacular para disfrutar en diciembre 2025

La ciudad está situada a unos 277 km de CABA y cuenta con hermosos espacios verdes para disfrutar de un momento al aire libre durante esta época del año.

Por
El Castillo San Francisco es un punto turístico en Rauch. 

  • Rauch es una ciudad del centro-este bonaerense, conocida por su fuerte tradición gaucha y tranquilidad.
  • El principal atractivo arquitectónico es el misterioso Castillo San Francisco, con visitas guiadas los fines de semana.
  • Se encuentra a 277 km de CABA, aproximadamente 3 horas y media en auto.
  • Otros atractivos de la localidad son el Balneario Municipal y su cercanía a Tandil y Azul.

Para quienes buscan una experiencia de campo auténtica, lejos del bullicio del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rauch puede ser una gran opción. Este lugar se caracteriza por su tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes.

Esta localidad se distingue por su fuerte apego a la tradición gaucha, su entorno natural y su perfil productivo agropecuario. Su propuesta turística está centrada en sus lagunas y sus fiestas tradicionales.

La ciudad lleva el nombre del Coronel Federico Rauch, un militar prusiano que combatió en la frontera contra los pueblos originarios. El Partido fue creado por Ley en el año 1865 y la demarcación de sus límites tiene que ver con el sistema fluvial de arroyos naturales (Chapaleofú, De Los huesos y Langueyú) que contienen aguas hacia el Río Salado.

Dónde queda Rauch

Rauch, Buenos Aires
Bienvenidos a Rauch

Rauch es la ciudad cabecera del partido homónimo, ubicada en la región centro-este de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 277 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a una distancia aproximada de La Plata (272 km).

Entre sus ciudades cercanas con fuerte incidencia en el turismo de la provincia figuran Tandil, situada a unos 76 km, y Azul, a 77 km.

Qué puedo hacer en Rauch

En el partido de Rauch, cerca de la Estación Egaña, se encuentra una de las edificaciones más enigmáticas de la provincia: el Castillo San Francisco. Fue edificado por el arquitecto y estanciero Eugenio Díaz Vélez entre 1918 y 1930, con un lujoso estilo ecléctico europeo.

La mansión era enorme, con más de 70 ambientes, y se utilizaron muchos materiales importados de Europa. Hoy se mantiene como un punto turístico de interés en la zona con visitas guiadas que se realizan los fines de semana y feriados.

Balneario Rauch

El principal atractivo natural es su Balneario Municipal, alrededor del arroyo Chapaleofú, un espacio ideal para disfrutar un día al aire libre. Para quienes quieran recorrer el centro de la ciudad, se recomienda visitar la Plaza de los Treinta de Agosto y la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, apreciando la arquitectura típica de una ciudad pampeana.

Además, la ciudad celebra fiestas relacionadas con el campo y la tradición, como la Fiesta Nacional del Ave de Raza en el mes de septiembre, o exposiciones rurales.

Cómo llegar a Rauch

Viajar a Rauch desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica realizar un recorrido de aproximadamente 280 kilómetros. El auto puede ser una gran opción, tomando tomar la Autopista Ezeiza–Cañuelas que luego empalma con la Ruta Nacional 205.

Después hay que seguir por la Ruta Nacional 3 que se conecta con la Ruta Provincial 30, que te lleva directamente hasta Rauch. Se calcula una duración aproximada de 3 horas y media de viaje, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada en el día.

