"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

El hecho fue denunciado por la activista LGTB con imágenes de su boca ensangrentada y el lugar exacto de la agresión en el barrio porteño.

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

La cantante y referente drag conocida como La Queen, oriunda de Fuete Apache, denunció en redes sociales que fue atacada por un hombre en plena calle en la Ciudad.

Los docentes de la Ciudad registrarán su presentismo con un sistema digital obligatorio.
Los docentes de la Ciudad registrarán su presentismo con un sistema digital obligatorio: cómo funcionará

El hecho ocurrió este lunes 8 de diciembre después de las 12:30, mientras la artista regresaba del gimnasio, y compartió los detalles del violento episodio: "Un hombre pelado con barba se acercó a toda velocidad y me dió una piña dejándome medio inconsciente y cuando caí al piso siguió pegándome", escribió en Instagram.

La agresión en el barrio porteño de Villa Real estuvo acompañada de claros insultos de odio, ya que el atacante le gritó "morite por puto" mientras la golpeaba hasta romperle un diente.

La activista pidió ayuda en redes sociales

"Intentó matarme por ser gay y cuando vio que se acercó gente a socorrerme se escapó", publicó la influencer en un posteo en Instagram, donde subió imágenes impactantes de su boca sangrante, además de publicar un mapa donde aparece la ubicación de la agresión.

Mapa del lugar de la agresión a la activista

La Queen es una reconocida artista drag queen argentina, que además es cantante y actriz, y que ganó reconocimiento por su activismo y por ser una de las pioneras en fusionar el arte drag con la música urbana como el trap y el pop en la Argentina.

Aumentaron los crímenes de odio

El brutal ataque se da en el marco donde los crímenes y agresiones contra el colectivo LGTB mostraron un aumento en la Argentina, del 70% según los organismos y activistas que se ocupan de este tema. Esta escalada está íntimamente relacionada con el avance de los discursos anti-derechos y la persecución hacia estas personas, principalmente del líder de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei.

