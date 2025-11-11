11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El bodegón de Buenos Aires en el que comió Dua Lipa antes de irse de la Argentina

Se fundó en 1952 y actualmente es reconocido como uno de los mejores restaurantes de América Latina, según el ranking Latin America's 50 Best Restaurants.

Por
El restaurante es un lugar frecuentado por celebridades que visitan la CIudad de Buenos Aires. 

El restaurante es un lugar frecuentado por celebridades que visitan la CIudad de Buenos Aires. 

  • Dua Lipa visitó el restaurante El Preferido de Palermo durante su estadía en Argentina.
  • El Preferido es un clásico de Palermo, fundado en 1952, conocido por su cocina de bodegón argentino gourmet.
  • El plato más famoso y recomendado es la milanesa de bife de chorizo, que también pidió la artista.
  • Se ubica en la esquina de Jorge Luis Borges 2108 y Guatemala en Buenos Aires.

Durante su estadía en Argentina, en el marco de su gira mundial, Dua Lipa visitó uno de los restaurantes más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una parada frecuentada por celebridades que visitan el país.

Truco para el asado: ¿a qué temperatura es mejor comer la carne según un parrillero?
Te puede interesar:

Truco para el asado: a qué temperatura es mejor comer la carne según un parrillero

Este reconocido restaurante, que combina almacén, vermutería y bodega, es un clásico del barrio de Palermo, que se especializa en cocina de bodegón argentino con un toque gourmet, priorizando productos artesanales y de elaboración propia.

El Preferido de Palermo fue fundado originalmente en 1952 por una pareja de inmigrantes asturianos, estableciéndose como un humilde almacén de barrio y bodegón en una icónica esquina rosada. Tras más de seis décadas manteniendo su esencia, en 2019 fue adquirido y relanzado por Pablo Rivero, propietario de la multipremiada parrilla Don Julio, y el reconocido chef Guido Tassi.

El Preferido de Palermo
Este restaurante se encuentra en una ubicación estratétiga, cerca de Plaza Italia.

Este restaurante se encuentra en una ubicación estratétiga, cerca de Plaza Italia.

Desde aquel recambio, se convirtió en uno de los restaurantes más elogiados y exclusivos de la Ciudad. Es muy concurrido, por lo que se recomienda hacer reservaciones con mucha antelación, incluso semanas, para asegurar una mesa.

Dónde queda El Preferido

El reconocido restaurante El Preferido de Palermo, se ubica en Jorge Luis Borges 2108 y Guatemala. Ya es una esquina emblemática de la gastronomía porteña. Se encuentra a 500 metros de la Avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, y a una distancia similar de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz.

Qué puedo pedir en El Preferido

No hay discusión sobre cuál es el plato más pedido de El Preferido, y es que a eso se debe en gran parte su fama en los últimos años: la milanesa de bife de chorizo; una versión memorable de esta comida, muy elogiada por su calidad y sabor. Fue uno de los platos que pidió la estrella pop Dua Lipa, además de espárragos y una degustación de embutidos artesanales. Las reseñas de los comensales destacan que es una de las mejores que se pueden probar en Sudamérica.

El Preferido de Palermo
La Milanesa de Bife de Chorizo es el plato más destacado del menú.

La Milanesa de Bife de Chorizo es el plato más destacado del menú.

La morcilla con huevos fritos, servida en hierro fundido y cocinada en su horno de leña, también se lleva elogios como una combinación "fuera de este mundo" y es señalada como uno de sus platos más potentes del menú. Además, en cuentan con su propia charcutería hecha en casa, con productos curados en una sala lateral.

Otro destacable de El Preferido son sus propuestas de acompañamiento como la tortilla de papa o la fainá con provolone. Los postres también son muy elogiados, especialmente el Flan Casero, el Zapallo en Almíbar servido con queso y el Gelato Zabaglione, helado artesanal que ofrece un cierre perfecto para la comida.

Cómo llegar a El Preferido

Las líneas de colectivo más importantes que tienen paradas en las inmediaciones de esa dirección incluyen: 108, 152, 166, 39, 55 y 93. Además, se puede llegar utilizando el Subte Línea D, bajando en la estación Plaza Italia, que te deja a 500 metros del lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen empanadas de osobuco

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Las fajitas de pollo son un plato muy elegido en los restaurantes mexicanos. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer fajitas de pollo

Un cruce único entre teatro, gastronomía y pensamiento contemporáneo

Cómo será el Festival de Cocina y Teatro Judío 2025: obras, gastronomía y música en Buenos Aires

La elección entre uno u otro dependerá del plan.

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires con vermutería clásica

Un nuevo espacio que invita a disfrutar de la comida sin solemnidad.

Cuál es el restaurante porteño donde la pizza se vuelve cultura

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

Hace 6 minutos
El hombre murió antes de que llegara el servicio de emergencia. 

Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Hace 9 minutos
La historia de esta mujer que terminpo con un diagnóstico de no creer

Quería correr una maratón e ignoró los dolores por casi 6 meses: los médicos revelaron lo peor

Hace 12 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 16 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 21 minutos