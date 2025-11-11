El bodegón de Buenos Aires en el que comió Dua Lipa antes de irse de la Argentina

Se fundó en 1952 y actualmente es reconocido como uno de los mejores restaurantes de América Latina, según el ranking Latin America's 50 Best Restaurants.

Durante su estadía en Argentina, en el marco de su gira mundial, Dua Lipa visitó uno de los restaurantes más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una parada frecuentada por celebridades que visitan el país.

Este reconocido restaurante, que combina almacén, vermutería y bodega , es un clásico del barrio de Palermo , que se especializa en cocina de bodegón argentino con un toque gourmet, priorizando productos artesanales y de elaboración propia.

El Preferido de Palermo fue fundado originalmente en 1952 por una pareja de inmigrantes asturianos, estableciéndose como un humilde almacén de barrio y bodegón en una icónica esquina rosada. Tras más de seis décadas manteniendo su esencia, en 2019 fue adquirido y relanzado por Pablo Rivero , propietario de la multipremiada parrilla Don Julio, y el reconocido chef Guido Tassi .

Desde aquel recambio, se convirtió en uno de los restaurantes más elogiados y exclusivos de la Ciudad. Es muy concurrido, por lo que se recomienda hacer reservaciones con mucha antelación, incluso semanas, para asegurar una mesa.

El reconocido restaurante El Preferido de Palermo, se ubica en Jorge Luis Borges 2108 y Guatemala. Ya es una esquina emblemática de la gastronomía porteña. Se encuentra a 500 metros de la Avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, y a una distancia similar de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz.

Qué puedo pedir en El Preferido

No hay discusión sobre cuál es el plato más pedido de El Preferido, y es que a eso se debe en gran parte su fama en los últimos años: la milanesa de bife de chorizo; una versión memorable de esta comida, muy elogiada por su calidad y sabor. Fue uno de los platos que pidió la estrella pop Dua Lipa, además de espárragos y una degustación de embutidos artesanales. Las reseñas de los comensales destacan que es una de las mejores que se pueden probar en Sudamérica.

El Preferido de Palermo La Milanesa de Bife de Chorizo es el plato más destacado del menú. Instagram @elpreferidodepalermo

La morcilla con huevos fritos, servida en hierro fundido y cocinada en su horno de leña, también se lleva elogios como una combinación "fuera de este mundo" y es señalada como uno de sus platos más potentes del menú. Además, en cuentan con su propia charcutería hecha en casa, con productos curados en una sala lateral.

Otro destacable de El Preferido son sus propuestas de acompañamiento como la tortilla de papa o la fainá con provolone. Los postres también son muy elogiados, especialmente el Flan Casero, el Zapallo en Almíbar servido con queso y el Gelato Zabaglione, helado artesanal que ofrece un cierre perfecto para la comida.

Cómo llegar a El Preferido

Las líneas de colectivo más importantes que tienen paradas en las inmediaciones de esa dirección incluyen: 108, 152, 166, 39, 55 y 93. Además, se puede llegar utilizando el Subte Línea D, bajando en la estación Plaza Italia, que te deja a 500 metros del lugar.