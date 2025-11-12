IR A
Tristeza: murió Jorge Lorenzo, reconocido actor que destacó en "El Marginal" y "Casi Ángeles"

El versátil actor, que falleció este miércoles, dejó su huella en grandes éxitos televisivos, cine y teatro. La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia. Repasamos su trayectoria.

El mundo del espectáculo argentino se tiñó de gris este martes tras confirmarse la muerte del reconocido actor Jorge Lorenzo a los 66 años. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales por la Asociación Argentina de Actores, que expresó su profundo dolor por la partida de un colega con una vasta trayectoria en la escena nacional. Si bien no se informaron detalles sobre la causa de su deceso, la comunidad artística lo despidió destacando su compromiso con el oficio.

Lorenzo era un rostro muy reconocido en producciones nacionales de las más populares de la última década. El gran público lo recordará por su participación en la exitosa serie El Marginal, de Sebastián Ortega, donde tuvo un papel destacado que le permitió mostrar su versatilidad dramática.

Otro rol fundamental fue en la aclamada miniserie En El Barro, que lo catapultó al reconocimiento de la crítica. Su último gran trabajo fue en la serie Apache, la vida de Carlos Tevez y demostró su capacidad para adaptarse tanto a la ficción cruda como a los formatos biográficos de alta producción.

De Casi Ángeles a Poliladron: un actor versátil

Mucho antes de los grandes éxitos de streaming y plataformas virtuales, Jorge Lorenzo participó en algunas de las telenovelas y unitarios más recordados de la televisión argentina y dio cátedra como un actor de reparto esencial.

Casi Ángeles, Un Gallo para Esculapio, Poliladron y Verano del '98 son registros que demuestran su presencia escénica y actoral desde hace más de 30 años.

