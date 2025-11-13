IR A
De qué murió Jorge Lorenzo, el querido actor que interpretaba a Capece en "El Marginal"

La noticia de su partida generó gran conmoción en el mundo del espectáculo. Si bien ya contaba con una vasta trayectoria, se consagró actoralmente en la serie de Sebastián Ortega al encarnar al principal partenaire de Gerardo Romano en la ficción.

El actor tenía 66 años.

El mundo del espectáculo despide con tristeza a Jorge Lorenzo, un actor de enorme trayectoria en teatro, cine y televisión, que falleció a los 66 años. La noticia generó una gran conmoción entre colegas, amigos y seguidores que admiraban su talento y calidez.

Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026.
“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la Asociación Argentina de Actores en un sentido mensaje publicado en redes sociales.

Lorenzo fue parte de recordadas producciones como El Marginal, donde se ganó el cariño del público al interpretar a Capece, un personaje entrañable dentro del universo carcelario de la serie, principal mano derecha de Antin, el personaje de Gerardo Romano. Su carisma, compromiso y presencia escénica lo convirtieron en una figura respetada dentro del ambiente artístico.

Natalia Bocca, su jefa de prensa y amiga, contó en diálogo con Revista Pronto que el actor atravesaba complicaciones de salud desde hacía varios meses. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco, pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, explicó con dolor.

Jorge Lorenzo como Capece en El Marginal

Dueño de una carrera sólida y versátil, Jorge Lorenzo dejó su huella en la televisión, el cine y especialmente en el teatro, su gran pasión. En septiembre de 2025 había estrenado Póker Indio, un unipersonal que combinaba humor, reflexión y emoción. En esa obra, el actor interpretaba a varios personajes y usaba el juego del póker indio como metáfora de la vida, explorando temas como la identidad, la memoria y el paso del tiempo.

