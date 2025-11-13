13 de noviembre de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un destino rural con menos de 200 habitantes para conocer en noviembre 2025

Se trata de un lugar de gran interés cultural, principalmente para los amantes de la literatura y la historia.

Por
Villa Pardo es un pueblo con una fuerte impronta literaria. 

  • Villa Pardo es una pequeña localidad en el Partido de Las Flores, provincia de Buenos Aires.
  • Es famosa por su profunda conexión con el escritor Adolfo Bioy Casares, quien la llamó "el mejor lugar del mundo".
  • Se ubica a unos 220-230 km de CABA (aproximadamente 3 horas en auto), ideal para una escapada rural.
  • Entre sus atractivos turísticos se encuentran el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares y el histórico Hotel Casa Bioy.

Cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen pueblos y localidades con historias ricas que vale la pena descubrir. A menos de tres horas de viaje, se encuentra un rincón bonaerense que es famoso por haber sido el refugio y la musa inspiradora de uno de los grandes escritores argentinos.

Villa Pardo es una pequeña localidad del partido de Las Flores, famosa por su profunda conexión con el escritor Adolfo Bioy Casares, quien lo bautizó como "el mejor lugar del mundo". Ofrece una escapada literaria y natural, ideal para relajar un fin de semana.

Cuenta con 200 habitantes y fue declarado Pueblo Turístico de la provincia en 2015. Pardo mantiene un encanto rural de fachadas antiguas, paz y la oportunidad de disfrutar de la vida de campo a una distancia razonable de la capital.

Dónde queda Villa Pardo

Pardo

Pardo es una localidad de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el Partido de Las Flores. Se encuentra a 35 km de la ciudad de Las Flores y su entorno está marcado por el paisaje campestre y la tranquilidad.

La distancia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de aproximadamente 220 a 230 kilómetros, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Qué puedo hacer en Villa Pardo

La oferta de Pardo se centra en su historia literaria, sus tradiciones culinarias y el turismo rural. El pueblo fue la inspiración y escenario de muchas obras de Adolfo Bioy Casares, cuya familia poseía la estancia "Rincón Viejo" en la zona.

Se puede visitar la Estación del Ferrocarril, que hoy alberga el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, y recorrer el Hotel Casa Bioy, una construcción de 1876 que fue propiedad del abuelo del escritor. Otros lugares turísticos son el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro.

Villa Pardo
El Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares se encuentra en la antigua estación de tren de la localidad de Pardo.

En cuanto a su gastronomía y festividades, la principal celebración de la localidad es la Fiesta del Lechón de Campo, que se realiza el segundo domingo de noviembre de cada año.

Ofrece alojamientos como cabañas y casas de campo, y visitas guiadas para conocer su patrimonio, su Capilla del Perpetuo Socorro y disfrutar de la naturaleza.

Cómo llegar a Villa Pardo

Pardo es un destino accesible para un viaje corto en auto, con una duración aproximada de 3 horas. Es necesario tomar la Ruta Nacional 3 en dirección sur, saliendo por las autopistas Riccheri/Ezeiza-Cañuelas, y continuar hasta el kilómetro 223, donde se encuentra el acceso a Pardo. Desde allí, se recorren aproximadamente 2,5 kilómetros por camino asfaltado hasta llegar al pueblo.

