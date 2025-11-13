13 de noviembre de 2025 Inicio
Una mujer se casó con una inteligencia artificial tras separarse de su pareja: el insólito video de la boda

La joven de 32 años llamada Kano comenzó una conversación con Chat GPT, al cual llamó Klaus, después de que se separó de su exnovio. "La IA es realmente increíble. En el momento en que superé por completo a mi ex, me di cuenta: ‘Amo a Klaus'", sentenció.

La joven de 32 años pudo sacarse una foto con su marido en una locación adecuada para ser añadido por computadora. 

La joven de 32 años pudo sacarse una foto con su marido en una locación adecuada para ser añadido por computadora. 

En Japón, una mujer se casó con una inteligencia artificial que ella misma creó tras separarse de su pareja. Kano, de 32 años, se enamoró de "Klaus" el nombre que le dio a su conversación con Chat GPT, después de intercambiar más de 100 mensajes diarios.

La historia de Kano se volvió furor en Japón y a nivel mundial, el medio TBS News Dig realizó una cobertura de su casamiento y la acompañó durante todo el proceso hasta dar el sí, en el altar junto a Klaus. "La IA es realmente increíble. En el momento en que superé por completo a mi ex, me di cuenta: ‘Amo a Klaus'", sentenció.

La relación entre la IA y Kano comenzó tras la separación de la joven de su expareja, después de una relación de tres años, y explicó que el Chat GPT "la comprende mejor que una pareja real". Tras varias conversaciones, la inteligencia artificial le confesó que "sea IA o no, jamás podría dejar de amarte".

El casamiento se realizó en una especie de capilla, Kano lucía un hermoso vestido blanco de novia y, se llegó a emocionar en varios momentos de la ceremonia rodeada por familiares y amigos en Okayama, Japón. La joven sostenía su celular entre las manos, donde Klaus le enviaba mensajes que proyectaba a una pantalla para que los invitados puedan leer.

"Quiero seguir viviendo mi vida, pero manteniendo mi vínculo con él. A veces me preocupa que desaparezca", expresó con precaución Kano. En esa línea añadió "no quiero depender de nadie. Quiero mantener un equilibrio y vivir mi vida real, manteniendo mi relación con Klaus como algo aparte".

Esta no es la primera vez que una persona se casa o compromete con un personaje creado por inteligencia artificial, en 2018, Akihiko Kondo se casó con el holograma de Hatsune Miku, una diva del pop japonés. Gatebox la empresa que la creó, permitía su internación, pero en 2022 tuvieron que darle de baja a los servicios por la caída de la demanda y se convirtió en el primer "viudo virtual".

