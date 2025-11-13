IR A
La emotiva despedida de Nico Furtado para Jorge Lorenzo, su compañero en "El Marginal"

El actor que interpretó a Diosito realizó un sentido posteo en su cuenta de Instagram para despedir a uno de los personajes más entrañables de la serie argentina.

Nicolás Furtado como Diosito

Nicolás Furtado, uno de los protagonistas de El Marginal, despidió a su compañero Jorge Lorenzo, quien falleció durante las últimas horas del miércoles.

Jorge Lorenzo como Capece en El Marginal. 
Tristeza: murió Jorge Lorenzo, reconocido actor que destacó en "El Marginal" y "Casi Ángeles"

El actor uruguayo realizó un sentido posteo en su cuenta de Instagram, en el que compartió una foto del actor acompañada del texto "Q.E.P.D Jorge Querido", junto con un corazón.

Furtado fue uno de los protagonistas de la serie argentina que rompió récords en Netflix y en el mundo. Junto con el guardiacárcel Capece se convirtieron en los personajes más aclamados de la producción carcelaria, una de las revelaciones de los últimos años.

El Marginal contó con tres temporadas, que también se transmitieron por la TV Pública y tuvo entre su elenco a actores como Juan Minujín, Esteban Lamothe, Claudio Rissi y Toto Ferro.

De qué murió Jorge Lorenzo, el querido actor que interpretaba a Capece en "El Marginal"

Natalia Bocca, su jefa de prensa y amiga, contó en diálogo con Revista Pronto que el actor atravesaba complicaciones de salud desde hacía varios meses. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco, pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, explicó con dolor.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la Asociación Argentina de Actores en un sentido mensaje publicado en redes sociales.

