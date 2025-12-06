El bodegón de Buenos Aires que mezcla platos clásicos con propuestas novedosas

Los bodegones de Buenos Aires forman parte estructural del turismo gastronómico porteño. En estos espacios, los visitantes encuentran ambientes cálidos, clima de barrio y platos donde prevalece la cocina tradicional, características que posicionan a estos restaurantes como paradas obligadas en la ciudad. Entre ellos se destaca Madre Rojas , un punto de referencia en pleno Villa Crespo , reconocido por combinar técnicas actuales con productos frescos y una selección de vinos que acompaña cada preparación.

Este restaurante se consolidó por una propuesta que fusiona tradición y creatividad . Sus especialidades reúnen desde cortes seleccionados hasta interpretaciones modernas de recetas populares, logrando una identidad culinaria que mantiene fidelidad al espíritu porteño. La carta se convirtió en uno de sus principales atractivos, gracias a platos cuidadosamente elaborados y a una variedad que contempla opciones para diferentes preferencias.

El ambiente se sostiene en una estética clásica : manteles blancos, vajilla tradicional y un clima familiar que retoma la esencia de los bodegones históricos. Además, su disponibilidad horaria amplía el rango de visitas, ya que funciona todas las noches de lunes a viernes y también abre al mediodía durante los fines de semana, lo que lo vuelve una opción elegida tanto para reuniones informales como para encuentros en familia.

El restaurante está ubicado en Rojas 1600 , entre Tres Arroyos y Galicia , uno de los corredores gastronómicos más activos de Villa Crespo . Su estética responde al perfil barrial tradicional, con un interior que retoma la esencia de los clásicos bodegones porteños.

La cocina del restaurante se distingue por la creatividad aplicada a materias primas frescas. Entre las entradas sobresalen las croquetas de wagyú , los chinchulines con lima y la terrina de morcilla con hinojo y puré de manzanas , combinaciones que equilibran técnica y sabor.

En el apartado de carnes, la propuesta incluye picaña, ojo de bife madurado, asado de centro, cuadril y wagyú argentino, todos cortes preparados con foco en textura y cocción. Como acompañamientos figuran puré, papas rústicas, vegetales grillados y ensaladas de estación, completando un abanico amplio tanto para quienes priorizan lo clásico como para quienes prefieren opciones más ligeras.

La carta de postres mantiene la misma impronta artesanal: panqueques con dulce de leche tandilense, quesos con dulces caseros y arroz con leche brûlée, alternativas que redondean una experiencia donde prevalecen la frescura y el cuidado en los detalles.

Cómo llegar a Madre Rojas

Ubicado sobre Rojas al 1600, el bodegón se encuentra a pocas cuadras de avenidas fundamentales de la zona, como San Martín, Honorio Pueyrredón, Warnes, Juan B. Justo y Gaona/Ángel Gallardo, lo que permite un acceso sencillo tanto en auto como en taxi o aplicaciones de movilidad. Estas vías funcionan como corredores rápidos que conectan el barrio con Villa Crespo, Caballito, Chacarita y zonas cercanas.

carne El bodegón ofrece carnes seleccionadas, entradas creativas y postres artesanales. Madre Rojas

En transporte público, las opciones más prácticas son las líneas de colectivo que circulan por estas avenidas, entre ellas 24, 34, 47, 57, 110, 111, 135 y 146, con paradas a muy corta distancia del local. Si bien no hay una estación de subte inmediata, las líneas B (Ángel Gallardo / Malabia) y A (Primera Junta / Acoyte) quedan a un trayecto corto en colectivo o a un paseo a pie para quienes prefieren caminar. Esta combinación convierte a Madre Rojas en un punto accesible desde distintos barrios de la Ciudad.