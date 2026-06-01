Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

La adolescente fue hallada asesinada en un descampado en la provincia de Córdoba, luego de una semana de permanecer desaparecida.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega , la adolescente hallada asesinada en un descampado en la provincia de Córdoba, luego de una semana de permanecer desaparecida: los peritos describieron un "daño severo" en vísceras y "pérdida de órganos ". No pudieron tomar hisopado para detectar signos de abuso a raíz del desmembramiento del cuerpo. El informe final se conocerá en las próximas horas.

El cuerpo corresponde a un descampado ubicado en el límite entre el área rural y la ciudad, al sudeste de Córdoba . Los investigadores llegaron allí a partir de las imágenes captadas por una cámara de un domo policial, que registró el momento en que Claudio Gabriel Barrelier ingresaba al barrio el lunes a las 11:45 y luego se retiraba a las 12:15.

Tras la presión ejercida por la prensa nacional en torno a la desaparición de la menor de 14 años, se intensificaron los operativos de rastreo en Córdoba. El operativo de búsqueda desplegó a unos 250 policías y efectivos de cuerpos especiales, además de equipos con perros rastreadores y drones.

Los equipos concentraron sus esfuerzos en una propiedad abandonada, conocida por los vecinos del barrio como La Casona, antiguamente utilizada para la extracción de cal. En ese lugar se encontraron los restos de Agostina que permanecía desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo.

Por otra parte, vecinos del barrio Ampliación Ferreyra señalaron al móvil de C5N que, pese al accionar tardío de la Policía de Córdoba, ya se comentaba desde hacía varios días que el cuerpo de la menor se encontraba en el descampado. Sin embargo, el operativo policial impedía que los residentes de la zona se acercaran para colaborar en la búsqueda. "Esto se supo desde un principio que estaba acá", expresó un hombre y dio detalles del movimiento de las fuerzas de seguridad.