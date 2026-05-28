28 de mayo de 2026 Inicio
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El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos tras el discurso de Javier Milei en el Latam Economic Forum

Las acciones argentinas cerraron al alza en Wall Street, luego de la exposición del Presidente ante empresarios y el desembolso de u$s1.000 millones del FMI.

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El riesgo país

El riesgo país, a la baja.

En una jornada favorable para los mercados argentinos, el riesgo país perforó el umbral clave de los 500 puntos básicos, situándose en torno a las 496 unidades. Este indicador, elaborado por el JP Morgan, alcanzó así su nivel más bajo en los últimos tres meses, acumulando tres jornadas consecutivas de retrocesos. De mantenerse esta tendencia, el índice cerraría mayo con una caída cercana al 12,5%, consolidando la confianza tras la reciente mejora en la calificación crediticia del país.

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.
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En esa sintonía, los bonos soberanos en dólares lideraron las subas, especialmente el Global 2029 que avanzó un 0,9%. Además, el índice S&P Merval encadenó su tercera rueda positiva: medido en pesos, avanzó 0,57%, a 3.089.497 unidades, mientras que en dólares subió 0,63%.

Entre las acciones líderes que más avanzaron: Banco Macro (+2,84%), Transener (+2,06%), TGS (+1,56%), BBVA Argentina (+1,33%) y Grupo Financiero Galicia (+1,26%). También mostraron subas Aluar (+1,06%), ECOGAS (+1,01%), Cresud (+0,97%), Grupo Supervielle (+0,82%) y YPF (+0,59%).

adrs 28-5

Mientras que los ADRs en Nueva York mostraron desempeños sobresalientes. Los de mejor desempeño se destacan Banco Macro, que avanza un 2,98%, seguido por Bioceres (+1,87%), Transportadora de Gas del Sur (+1,38%) y Grupo Financiero Galicia (+1,35%). También muestran números positivos Edenor (+0,91%), YPF (+0,79%), Grupo Supervielle (+0,76%), BBVA Argentina (+0,69%), Cresud (+0,68%) y Pampa Energía (+0,57%).

En contraste, las mayores bajas del día corresponden a Vista Energy (-0,65%), Loma Negra (-1,10%), Telecom Argentina (-1,22%), Central Puerto (-1,30%) e IRSA (-1,46%).

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