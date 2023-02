El bodegón de Buenos Aires dónde sirven comida rica, abundante y barata

Embed

Dónde queda Barcelona Asturias

Este clásico bodegón se encuentra en el barrio de Palermo, más precisamente en Av. Córdoba 5899. No admite reservas y su horario de atención es de lunes a domingo de 8:00 am a 1:00 am.

Qué puedo pedir en Barcelona Asturias

Este restaurante posee 75 años de historia y recientemente fue reformado en gran parte el local pero mantuvieron la base que los destaca y su comida abundante, económica y rica. Dentro de sus platos destacados, se encuentran:

Tortilla Española

Sorrentinos con estofado

Pastel de papas

Milanesa napolitana

Carne al horno con papas españolas

Lomo a la Pimienta

Copa Chocotorta

Copa Oreo

Tarantela

Cómo llegar a Barcelona Asturias

El local se encuentra en Palermo y los colectivos que ofrecen sus paradas allí son el 92, 34, 166 y 110 entre otros. También, logicamente, se puede ir en auto accediendo por la clásica avenida Córdoba.