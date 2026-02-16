El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora Clásico porteño destaca por milanesas interminables, espíritu futbolero, recetas caseras rendidoras ideales compartir entre amigos o familia. Por + Seguir en







Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato. Los Orientales

Un bodegón de Almagro se volvió famoso por sus porciones gigantes y estilo bien casero.





El restaurante acumula más de tres décadas de historia con una propuesta abundante y accesible.





Su especialidad son las milanesas, con más de 60 variedades que se convirtieron en su sello distintivo.





El ambiente futbolero y la carta clásica lo posicionan como un punto de encuentro tradicional en la ciudad. En pleno Almagro se encuentra un bodegón que sorprende a sus visitantes por sus porciones abundantes, de las más generosas que se puedan servir en este tipo de restaurantes. Este detalle es algo que los comensales suelen mencionar en redes sociales a la hora de compartir sus experiencias, consolidando al lugar como un referente de la comida casera porteña.

Se trata de "Los Orientales", un tesoro gastronómico con más de 33 años de historia que se convirtió en un destino imprescindible para quienes buscan disfrutar de comida de excelente calidad a precios accesibles.

Desde hace más de tres décadas, este bodegón sostiene una fórmula que no falla gracias a sus porciones XL, sabor bien casero y una carta que rinde culto a la milanesa con más de 60 versiones distintas, desde las clásicas hasta combinaciones bien potentes. El establecimiento se ganó la fama por sus milanesas gigantes, ideales para compartir en familia o con amigos.

Aunque el menú suma pastas, minutas, tortillas, pizzas, empanadas, chivitos uruguayos y platos al horno, en "Los Orientales" el protagonismo absoluto se lo lleva la milanesa. El local cuenta con un ambiente con pantallas que transmiten siempre partidos de fútbol, por lo que es uno de los espacios futboleros más conocidos de la ciudad.

Los Orientales Las milanesas de Los Orientales no son solo grandes, sino que también son perfectas para compartir. Los Orientales Dónde queda Los Orientales Este clásico de la gastronomía porteña se encuentra ubicado en Avenida Rivadavia 3981, en pleno corazón del barrio de Almagro, sobre una de las avenidas más emblemáticas y transitadas de la ciudad. El restaurante abre sus puertas de lunes a sábado, desde la mañana hasta la medianoche, manteniendo ese clima bien futbolero que lo caracteriza. Se recomienda llegar antes de las 21 horas, ya que después de ese horario el local suele llenarse rápidamente.