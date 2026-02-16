16 de febrero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Clásico porteño destaca por milanesas interminables, espíritu futbolero, recetas caseras rendidoras ideales compartir entre amigos o familia.

Por
Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

Los Orientales
  • Un bodegón de Almagro se volvió famoso por sus porciones gigantes y estilo bien casero.

  • El restaurante acumula más de tres décadas de historia con una propuesta abundante y accesible.

  • Su especialidad son las milanesas, con más de 60 variedades que se convirtieron en su sello distintivo.

  • El ambiente futbolero y la carta clásica lo posicionan como un punto de encuentro tradicional en la ciudad.

En pleno Almagro se encuentra un bodegón que sorprende a sus visitantes por sus porciones abundantes, de las más generosas que se puedan servir en este tipo de restaurantes. Este detalle es algo que los comensales suelen mencionar en redes sociales a la hora de compartir sus experiencias, consolidando al lugar como un referente de la comida casera porteña.

Asado a leña y gastronomía tradicional en Almagro.
La parrilla de Buenos Aires que enamora con su asado a leña

Se trata de "Los Orientales", un tesoro gastronómico con más de 33 años de historia que se convirtió en un destino imprescindible para quienes buscan disfrutar de comida de excelente calidad a precios accesibles.

Desde hace más de tres décadas, este bodegón sostiene una fórmula que no falla gracias a sus porciones XL, sabor bien casero y una carta que rinde culto a la milanesa con más de 60 versiones distintas, desde las clásicas hasta combinaciones bien potentes. El establecimiento se ganó la fama por sus milanesas gigantes, ideales para compartir en familia o con amigos.

Aunque el menú suma pastas, minutas, tortillas, pizzas, empanadas, chivitos uruguayos y platos al horno, en "Los Orientales" el protagonismo absoluto se lo lleva la milanesa. El local cuenta con un ambiente con pantallas que transmiten siempre partidos de fútbol, por lo que es uno de los espacios futboleros más conocidos de la ciudad.

Los Orientales
Dónde queda Los Orientales

Este clásico de la gastronomía porteña se encuentra ubicado en Avenida Rivadavia 3981, en pleno corazón del barrio de Almagro, sobre una de las avenidas más emblemáticas y transitadas de la ciudad. El restaurante abre sus puertas de lunes a sábado, desde la mañana hasta la medianoche, manteniendo ese clima bien futbolero que lo caracteriza. Se recomienda llegar antes de las 21 horas, ya que después de ese horario el local suele llenarse rápidamente.

Qué puedo pedir en Los Orientales

La carta de "Los Orientales" es una celebración de la cocina casera con más de 60 variedades de milanesas. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con opciones como:

  • Milanesa napolitana clásica con muzzarella, tomate y orégano.
  • Milanesa cuatro quesos, intensa y bien cremosa.
  • Milanesa con cheddar y chorizo colorado, una bomba bien argentina.
  • Milanesa con muzzarella y panceta, potente y rendidora.
  • Milanesa con huevo frito, simple y efectiva.
  • Milanesa con jamón y morrones, fiel al estilo bodegón.
  • Milanesa con salsa de tomate y queso, versión bien tradicional.
  • Milanesa con muzza y ananá, para paladares más jugados.
  • Milanesa con jamón crudo, parmesano y rúcula.
  • Milanesa napolitana con queso, jamón, morrón y huevo.
  • Chivito uruguayo canadiense.
  • Muzzarelas fritas con salsa de tomate.
  • Tortilla española con chorizo colorado.
  • Bife de chorizo con champiñones y verdeo.
  • Pastel de papa.
  • Pizzas variadas y empanadas.
  • Budín de pan, tiramisú de la casa y postre con crema y dulce de leche.
Los Orientales
Cómo llegar a Los Orientales

Gracias a su ubicación en Almagro sobre Avenida Rivadavia, llegar a "Los Orientales" es muy sencillo con excelente conexión de transporte público. Los visitantes pueden tomar la línea A del subte y bajarse en la estación Castro Barros, ubicada a pocos metros del restaurante, o la línea B bajándose en Medrano para caminar aproximadamente 5 cuadras.

Quienes prefieran el colectivo tienen múltiples opciones con las líneas 26, 132, 5, 160 y 128, entre otras, que tienen paradas cercanas al bodegón. También es posible tomar el tren Sarmiento, bajar en Once o en Primera Junta y luego acercarse caminando o en subte.

