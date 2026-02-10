10 de febrero de 2026 Inicio
La bella cafetería de Buenos Aires que está en una terraza y tiene vistas a los Bosques de Palermo

Este lugar no es solo un espacio gastronómico, brinda una experiencia que ofrece una de las postales más inesperadas de la ciudad.

Por
Al estar en el último piso de la biblioteca

Al estar en el último piso de la biblioteca, permite disfrutar de una postal privilegiada de los lugares que rodean este edificio.

Argentina.gob.ar

  • Paula Roldán - La cafetería funciona en el último piso de la Biblioteca Nacional y tiene para ofrecer café de especialidad con pastelería artesanal.

  • El espacio se destaca por sus terrazas y ventanales con vistas abiertas a los parques de Recoleta y Palermo.

  • La propuesta gastronómica incluye café de especialidad, tortas artesanales, croissants, budines, cookies y opciones saladas para distintos momentos del día.

  • Ubicada en Agüero 2502, es un rincón ideal para hacer una pausa cultural y disfrutar de una experiencia urbana distinta dentro de un edificio emblemático.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por contar con una variedad importante de rincones gastronómicos, algunos en lugares emblemáticos que combinan arquitectura, cultura y la mejor comida. Entre sus propuestas más sorprendentes se encuentran los espacios que logran fusionar la identidad arquitectónica con experiencias culinarias únicas.

La acción propone unir experiencias muy argentinas.
En el último piso de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se esconde "Paula Roldán - La cafetería", un espacio que resalta en esta construcción brutalista. Este lugar no es solo una cafetería, ya que brinda una experiencia que ofrece una de las postales más inesperadas de la ciudad, mezclando café de especialidad, pastelería artesanal y vistas abiertas a los parques de Recoleta y Palermo. Desde sus mesas y ventanales se disfruta de una vista privilegiada de Plaza Francia y los parques cercanos, a pasos del Museo de Bellas Artes, el Cementerio de Recoleta y los bosques de Palermo.

Café biblioteca Nacional

Dónde queda Paula Roldán - La cafetería

Esta cafetería se encuentra dentro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Agüero 2502, Recoleta. Ubicada en el último piso del edificio brutalista diseñado por Clorindo Testa, el espacio ofrece vistas increíbles a los bosques y plazas de Recoleta y Palermo desde sus terrazas altas.

Qué puedo pedir en Paula Roldán - La cafetería

La carta de "Paula Roldán - La cafetería" mezcla café de especialidad con pastelería artesanal. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de opciones como:

  • Café de especialidad con diferentes métodos de preparación.
  • Tortas artesanales elaboradas con técnicas tradicionales.
  • Croissants recién horneados.
  • Budines caseros.
  • Cookies de diferentes variedades.
  • Tartas saladas ideales para desayunar o almorzar.
  • Sándwiches pensados para el mediodía.
  • Opciones para merendar o hacer una pausa entre actividades culturales.
Cafe Biblioteca Nacional

Cómo llegar a Paula Roldán - La cafetería

Gracias a su ubicación en Recoleta, sobre Avenida Agüero, llegar a "Paula Roldán - La cafetería" dentro de la Biblioteca Nacional es muy accesible desde diferentes puntos de la ciudad. Los visitantes pueden tomar diversas líneas de colectivo como el 37, 92, 102 o 118.

También es posible acceder utilizando el subte, tomando la línea H y bajándose en la estación Las Heras, desde donde se camina hasta la biblioteca.

