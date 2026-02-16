16 de febrero de 2026 Inicio
Tenía 23 años y murió en el partido de fútbol que había organizado por su cumpleaños

El joven se desmayó repentinamente en la cancha y, pese al esfuerzo de policías y médicos, no pudieron reanimarlo. Había cumplido años el día anterior.

Cancha de fútbol.

Un joven de 23 años organizó un partido de fútbol con amigos para celebrar su cumpleaños este domingo en la Ciudad de Córdoba y terminó de la peor manera. Según informaron fuentes policiales a La Voz, el cumpleañero se desmayó y perdió el conocimiento en el medio de la cancha, rodeado de sus seres queridos.

La víctima había cumplido años el día anterior, relató un testigo al medio cordobés. Luego del llamado a los servicios de emergencia llegó primero la policía, que inició con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegara el personal médico. Eran alrededor de las 20 cuando el joven se descompensó.

Cuando arribaron, el equipo médico continuó con las tareas de asistencia, pero pese a los esfuerzos, constataron el fallecimiento. Según el diagnóstico oficial, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

De todas formas, la investigación judicial continúa para investigar las circunstancias del hecho y determinar si existieron factores previos que pudieran haber desencadenado la tragedia en la intersección de Fulton y Galvani, donde funciona un predio de canchas de fútbol amateur.

Los últimos minutos del joven de 23 años

Familiares y amigos aseguraron en Canal 12 de Córdoba que las dos ambulancias que arribaron al lugar tardaron más de 40 minutos en llegar al lugar y que fueron varios policías los que tuvieron que encargarse las tareas de reanimación.

Recién cerca de las dos de la madrugada llegó al lugar una médica que constató la muerte del joven y retiraron el cuerpo del lugar.

