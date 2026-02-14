14 de febrero de 2026 Inicio
El bodegón de Buenos Aires barato que tiene empanadas, sándwiches de milanesa y chorizos criollos

Con más de un siglo de historia, este Bar Notable de Parque Avellaneda ofrece una experiencia auténtica de la gastronomía argentina, y evoca la nostalgia del pasado.

Por
Su encanto radica en combinar tradición con técnicas de vanguardia. 

Su encanto radica en combinar tradición con técnicas de vanguardia. 

  • Fundado en 1921 como almacén de ramos generales, Yiyo El Zeneize es un Bar Notable que mantiene intacta su decoración de época.
  • Se encuentra en la esquina de Avenida Eva Perón 4402, a pocos metros de la Autopista Perito Moreno.
  • Destacan sus empanadas fritas de receta rosarina, la tortilla con salchicha parrillera y sus exclusivas picadas de campo.
  • Las estrellas del menú son la milanesa de bife de chorizo y el pastel de papa con carne braseada en vermú.

En la Ciudad de Buenos Aires, los bodegones no son solo lugares para comer; son templos de la resistencia cultural. Estos restaurantes sobreviven al paso del tiempo y mantienen viva la llama de la cocina porteña más tradicional.

Yiyo El Zeneize es, sin dudas, uno de los tesoros mejor guardados de la zona sur de la ciudad. Este antiguo almacén de ramos generales, fundado en 1921, es un establecimiento familiar que hoy está bajo el ala del nieto del dueño original.

Este restaurante se fue modernizando acorde a las nuevas tendencias gastronómicas sin perder el espíritu y la tradición porteña con la que abrió hace más de un siglo. Su carta es un homenaje a los clásicos: desde empanadas fritas que son un poema hasta sándwiches de milanesa, guiso y pastas caseras.

Yiyo El Zeneize
El nombre

El nombre "Zeneize" hace referencia a los genoveses, de donde era originario el fundador

La decoración del lugar es un viaje al pasado. Sus estanterías de madera, repletas de botellas de aperitivos antiguos, latas de galletitas de colección y objetos de época, y las camisetas que cuelgan del techo recuerdan a las pulperías de antes y crean una atmósfera única.

Dónde queda Yiyo El Zeneize

Este baluarte de la tradición se encuentra ubicado en la esquina de Avenida Eva Perón 4402, en el corazón del barrio de Parque Avellaneda. Se encuentra a pocos metros de la Autopista Perito Moreno, facilitando el acceso al lugar desde distintos puntos de la Ciudad.

Qué puedo pedir en Yiyo El Zeneize

Yiyo El Zeneize
Su encanto radica en la fusión de su pasado y su presente, en la atención personalizada de sus propietarios y en la calidez de su ambiente.

Su encanto radica en la fusión de su pasado y su presente, en la atención personalizada de sus propietarios y en la calidez de su ambiente.

Para arrancar la experiencia, las empanadas fritas son una obligación: crocantes por fuera y con un relleno jugoso que respeta la receta rosarina tradicional. Otra entrada que no falla es la tortilla de papa con cebolla, morrón y salchicha parrillera. Sus famosas degustaciones de fiambres seleccionados, quesos de campo y conservas caseras son la especialidad de la casa desde sus orígenes como almacén.

La propuesta de sus platos varía pero la milanesa de bife de chorizo se mantiene firme y es un infalible del lugar. Acá se puede conseguir pastel de papa con carne braseada en vermut y pastas caseras que seguramente te recuerden a la cocina de tu abuela.

Yiyo El Zeneize
Yiyo El Zeneize es mucho más que un simple bodegón; es un viaje en el tiempo a través de la historia de Buenos Aires.

Yiyo El Zeneize es mucho más que un simple bodegón; es un viaje en el tiempo a través de la historia de Buenos Aires.

Además, Yiyo es famoso por su selección de bebidas: no podés irte sin probar un vermú de la casa. Para el postre, además del clásico flan mixto, ofrece opciones como pastelito de membrillo tibio con crema americana y torta húmeda de chocolate acompañada de crema, dulce de leche y crocante de castañas.

Cómo llegar a Yiyo El Zeneize

Llegar a Parque Avellaneda es muy accesible mediante transporte público. Los colectivos de las líneas 7, 36, 46, 50, 97, 103, 107 y 145, tienen paradas en las cercanías, conectando el barrio con distintos puntos de la ciudad y el conurbano.

Si preferís el subte, la estación Plaza de los Virreyes de la línea E es la opción más cercana. Luego se recomienda combinar con la línea 145 para completar el trayecto hasta el lugar. En auto, se puede llegar fácilmente a través de la Autopista Perito Moreno o la Avenida General Paz.

