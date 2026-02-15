La parrilla de Buenos Aires que enamora con su asado a leña

15 de febrero de 2026 Inicio
Asado a leña y gastronomía tradicional en Almagro.

  • El Gran Mosquito es una parrilla tradicional ubicada en Almagro con más de dos décadas de historia.

  • Su propuesta central es una parrilla libre a leña de quebracho con cortes clásicos argentinos.

  • Ofrece acompañamientos, bebida y postre dentro de un esquema de precio accesible.

  • Está a una cuadra del Parque Centenario y cuenta con múltiples opciones de transporte público.

En una ciudad donde la oferta gastronómica es amplia y diversa, hay propuestas que sostienen su prestigio a partir de la calidad en las recetas tradicionales. En ese universo se destaca El Gran Mosquito, una parrilla de Buenos Aires que construyó su identidad alrededor del asado a leña, técnica que potencia el sabor de cada corte y remite a la esencia de la cocina argentina.

Lejos de las tendencias pasajeras, este restaurante de barrio consolidó un modelo basado en abundancia, calidez y precios accesibles. Su fórmula combina carnes clásicas, ambiente familiar y una dinámica pensada para grupos grandes que buscan compartir una comida sin restricciones.

Con 21 años de presencia en su tradicional esquina, a metros del Parque Centenario, el local se transformó en un punto de encuentro habitual en la zona. La experiencia gira en torno a la parrilla encendida con quebracho, madera elegida por su intensidad y durabilidad, que aporta un sello distintivo al sabor final.

Bodegón El Gran Mosquito
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Gran Mosquito es referente de la gastronomía tradicional a la leña.

Dónde queda El Gran Mosquito

El restaurante está ubicado en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 4499, en el barrio porteño de Almagro. Su localización estratégica lo sitúa a solo una cuadra del Parque Centenario, uno de los espacios verdes más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires.

El horario de funcionamiento contempla el servicio nocturno de miércoles a sábado, entre las 20 y la medianoche. Durante el fin de semana, la propuesta suma también el turno del mediodía los sábados y domingos, de 12 a 15:30, ampliando así las posibilidades para almuerzos familiares o encuentros con amigos.

Qué puedo pedir en El Gran Mosquito

La propuesta estrella es la parrilla libre a leña, que permite degustar distintos cortes sin límite dentro de un esquema cerrado que incluye acompañamientos, bebida y postre. Entre las opciones figuran empanadas de carne cortada a cuchillo, chorizo, morcilla, provoleta, riñón y chinchulín.

En el apartado de carnes principales se destacan el asado, el vacío, el pollo, la bondiola y el lechón. Cada pieza se cocina al fuego de quebracho, lo que garantiza una cocción pareja y un aroma ahumado característico. Para complementar, se ofrecen tres salsas tradicionales: provenzal, chimichurri y criolla.

Los acompañamientos incluyen papas fritas o ensalada, configurando un menú completo que mantiene la lógica del bodegón porteño: porciones generosas, sabores intensos y una relación precio-calidad competitiva dentro del circuito gastronómico de la ciudad.

Cómo llegar a El Gran Mosquito

El acceso en transporte público es sencillo. La parrilla se encuentra a cuatro cuadras de la estación Ángel Gallardo de la línea B de Subte, lo que facilita la conexión con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Bodegón El Gran Mosquito
A metros del Parque Centenario, el restaurante suma 21 años en Almagro.

Además, múltiples líneas de colectivos circulan por la zona, entre ellas el 15, 36, 65, 92, 99, 105, 145 y 146. Esta conectividad convierte al restaurante en una opción accesible tanto para vecinos del barrio como para quienes llegan desde otros sectores del área metropolitana.

