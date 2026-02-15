La parrilla de Buenos Aires que enamora con su asado a leña

En Almagro, un restaurante con 21 años de trayectoria apuesta por carnes abundantes y tradición argentina.

En una ciudad donde la oferta gastronómica es amplia y diversa, hay propuestas que sostienen su prestigio a partir de la calidad en las recetas tradicionales. En ese universo se destaca El Gran Mosquito , una parrilla de Buenos Aires que construyó su identidad alrededor del asado a leña , técnica que potencia el sabor de cada corte y remite a la esencia de la cocina argentina.

Está a una cuadra del Parque Centenario y cuenta con múltiples opciones de transporte público.

Su propuesta central es una parrilla libre a leña de quebracho con cortes clásicos argentinos.

El Gran Mosquito es una parrilla tradicional ubicada en Almagro con más de dos décadas de historia.

Regreso a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad y qué es lo más caro

Lejos de las tendencias pasajeras, este restaurante de barrio consolidó un modelo basado en abundancia, calidez y precios accesibles. Su fórmula combina carnes clásicas , ambiente familiar y una dinámica pensada para grupos grandes que buscan compartir una comida sin restricciones.

Con 21 años de presencia en su tradicional esquina, a metros del Parque Centenario, el local se transformó en un punto de encuentro habitual en la zona. La experiencia gira en torno a la parrilla encendida con quebracho , madera elegida por su intensidad y durabilidad, que aporta un sello distintivo al sabor final.

El restaurante está ubicado en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 4499 , en el barrio porteño de Almagro . Su localización estratégica lo sitúa a solo una cuadra del Parque Centenario, uno de los espacios verdes más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Gran Mosquito es referente de la gastronomía tradicional a la leña.

El horario de funcionamiento contempla el servicio nocturno de miércoles a sábado, entre las 20 y la medianoche . Durante el fin de semana, la propuesta suma también el turno del mediodía los sábados y domingos, de 12 a 15:30, ampliando así las posibilidades para almuerzos familiares o encuentros con amigos.

Qué puedo pedir en El Gran Mosquito

La propuesta estrella es la parrilla libre a leña, que permite degustar distintos cortes sin límite dentro de un esquema cerrado que incluye acompañamientos, bebida y postre. Entre las opciones figuran empanadas de carne cortada a cuchillo, chorizo, morcilla, provoleta, riñón y chinchulín.

En el apartado de carnes principales se destacan el asado, el vacío, el pollo, la bondiola y el lechón. Cada pieza se cocina al fuego de quebracho, lo que garantiza una cocción pareja y un aroma ahumado característico. Para complementar, se ofrecen tres salsas tradicionales: provenzal, chimichurri y criolla.

Los acompañamientos incluyen papas fritas o ensalada, configurando un menú completo que mantiene la lógica del bodegón porteño: porciones generosas, sabores intensos y una relación precio-calidad competitiva dentro del circuito gastronómico de la ciudad.

Cómo llegar a El Gran Mosquito

El acceso en transporte público es sencillo. La parrilla se encuentra a cuatro cuadras de la estación Ángel Gallardo de la línea B de Subte, lo que facilita la conexión con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Bodegón El Gran Mosquito A metros del Parque Centenario, el restaurante suma 21 años en Almagro. Instagram @elgranmosquitoparrilla

Además, múltiples líneas de colectivos circulan por la zona, entre ellas el 15, 36, 65, 92, 99, 105, 145 y 146. Esta conectividad convierte al restaurante en una opción accesible tanto para vecinos del barrio como para quienes llegan desde otros sectores del área metropolitana.