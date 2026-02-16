Alarma en River: un futbolista clave es baja a último momento en el debut en la Copa Argentina

El jugador no viajó a San Luis en el marco del partido contra Ciudad de Bolivar, por lo que Marcelo Gallardo deberá resolver quién jugará en su puesto.

El futbolista de River Marcos Acuña sufre un cuadro febril, por lo que no integró la lista de concentrados del Millonario de cara al partido contra Ciudad de Bolívar por su debut en la Copa Argentina. De esta manera, el entrenador Marcelo Gallardo deberá resolver quién jugará como lateral izquierdo.

En la red social X, River expuso la lista de futbolistas que viajaron a la provincia de San Luis por el cruce con Ciudad de Bolívar, lo que confirmó que Acuña se quedó en Buenos Aires para recuperarse. El partido se llevará adelante este martes a las 22 en el estadio Único La Pedrera.

En tal sentido, Gallardo determinará el jugador que ocupará el lateral izquierdo, aunque se espera que el uruguayo Matías Viña vuelva a ser titular. Además, el juvenil Facundo González viajó a la provincia puntana, por lo que es una de las opciones del DT del conjunto de Núñez.

Por otro lado, el arquero Franco Armani quedó marginado de la convocatoria nuevamente ya que todavía no recibió el alta después de que sufriera un desgarro en el aductor derecho y una inflamación en el tendón de Aquiles. Ante esta situación, se estima que Santiago Beltrán jugará desde el inicio nuevamente, aunque también podría jugar Ezequiel Centurión.

En tanto, el mediocampista Fausto Vera volverá a estar a disposición, después de que no jugara en la derrota 1-0 con Argentinos Juniors por el torneo Apertura 2026 ya que fue suspendido por una fecha tras ser expulsado en la caída 4-1 con Tigre.

El posteo de Ramón Díaz, en el peor momento de Marcelo Gallardo en River

El exentrenador de River, Ramón Díaz, realizó una llamativa publicación en sus redes sociales donde aseguró que “ganar no es lo más importante, es la única opción”. Lo expresó en medio de la fuerte crisis futbolística que atraviesa el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que acumula dos derrotas consecutivas en el Apertura 2026 y es cuestionado de cerca por los hinchas.

El posteo del riojano, que supo obtener 14 títulos con el Millonario, hace un recorrido con infografías sobre su carrera como jugador y DT. Habla sobre la importancia de las victorias, "las nuevas conquistas" y sentencia: "Las glorias pasadas no influyen en nada".

"Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador", sumó Ramón, que el 27 de mayo de 2014, renunció como DT de River, a días de haberse consagrado campeón del Torneo Final 2014 y de la Superfinal contra San Lorenzo.