El mejor restaurante de comida peruana en Buenos Aires para visitar en febrero 2026

En toda esta singularidad, está el espíritu comunitario e informal de las cebicherías peruanas. Porque, y esto no es un dato menor, Grau se ubica en el corazón más profundo del Abasto, epicentro social y cultural de la comunidad peruana en Buenos Aires.

GRAU-24 Dónde queda GRAU Grau Cebichería se encuentra en Guardia Vieja 3372, en la zona del Abasto/Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es un restaurante especializado en cocina peruana marina que abre de martes a domingos, ofreciendo ceviches, pescados frescos y platos para compartir.

Qué puedo pedir en GRAU A cargo del chef Raúl Zorrilla Porta, la cebichería Grau se ha consolidado en el Abasto como un homenaje a la rica sazón de la costa peruana. Su proyecto fusiona técnica, frescura y calidad, con una carta que celebra la herencia culinaria del Perú y se luce con cebiches, tiraditos, chicharrones, causas originales, arroces y pescados enteros.

Entre las propuestas, se destaca el aclamado cebiche Las Casuarinas; causas innovadoras como la Escabechada y arroces como el Tacu Tacu a lo Macho, además de pescados frescos exhibidos en una pecera refrigerada para elección del comensal. La experiencia se completa con postres tradicionales como los picarones y una original oferta de cócteles de autor. Con un menú ejecutivo disponible de martes a viernes, Grau es una cebichería moderna que honra sus raíces peruanas con intensidad, calidez y un ambiente acogedor.