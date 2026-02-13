13 de febrero de 2026 Inicio
El mejor restaurante de comida peruana en Buenos Aires para visitar en febrero 2026

Una cocina que se afirma como un pilar gastronómico en la Ciudad, de la mano de chefs de gran prestigio y propuestas diversas.

En toda esta singularidad, está el espíritu comunitario e informal de las cebicherías peruanas. Porque, y esto no es un dato menor, Grau se ubica en el corazón más profundo del Abasto, epicentro social y cultural de la comunidad peruana en Buenos Aires. 

  • Grau Cebichería se encuentra en Guardia Vieja 3372, en la zona del Abasto/Balvanera.

  • A cargo del chef Raúl Zorrilla Porta, la cebichería Grau se ha consolidado en el Abasto como un homenaje a la rica sazón de la costa peruana. Su proyecto fusiona técnica, frescura y calidad.

A la hora de recorrer Buenos Aires, no solo la carne y las parrillas aparecen como una opción atractiva entre las propuestas gastronómicas, sino que existe un reconocido restaurante que se destaca también por un nutrido menú de comida peruana, ideal para conocer y disfrutar en familia.

Tras un paseo en la Ciudad, se puede aprovechar la ocasión para descubrir o revisitar las delicias de la cocina de Perú. A continuación, te contamos más detalles sobre este lugar llamado GRAU, una gran recomendación para disfrutar de los platos típicos de ese país en Buenos Aires. Es el mejor restó de con comidas de esta especialidad.

Dónde queda GRAU

Grau Cebichería se encuentra en Guardia Vieja 3372, en la zona del Abasto/Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es un restaurante especializado en cocina peruana marina que abre de martes a domingos, ofreciendo ceviches, pescados frescos y platos para compartir.

Qué puedo pedir en GRAU

A cargo del chef Raúl Zorrilla Porta, la cebichería Grau se ha consolidado en el Abasto como un homenaje a la rica sazón de la costa peruana. Su proyecto fusiona técnica, frescura y calidad, con una carta que celebra la herencia culinaria del Perú y se luce con cebiches, tiraditos, chicharrones, causas originales, arroces y pescados enteros.

Entre las propuestas, se destaca el aclamado cebiche Las Casuarinas; causas innovadoras como la Escabechada y arroces como el Tacu Tacu a lo Macho, además de pescados frescos exhibidos en una pecera refrigerada para elección del comensal. La experiencia se completa con postres tradicionales como los picarones y una original oferta de cócteles de autor. Con un menú ejecutivo disponible de martes a viernes, Grau es una cebichería moderna que honra sus raíces peruanas con intensidad, calidez y un ambiente acogedor.

Cómo llegar a GRAU

En toda esta singularidad, está el espíritu comunitario e informal de las cebicherías peruanas. Grau se ubica en el corazón más profundo del Abasto, epicentro social y cultural de la comunidad peruana en Buenos Aires. El mismo que eligió Zorrilla para encarar hace unos años su primer proyecto personal, Kariñito Nikkei, que nació como una experiencia a puertas cerradas en una terraza del barrio y que en 2022 tomó forma como restaurante con Kamay Lounge, un espacio de cocina criolla que tuvo su primera sede en Retiro y que el 2 de agosto estará reabriendo en El Abasto.

De esta manera, el chef decidió concentrar todas sus propuestas en el barrio con la idea de ofrecer cocina peruana de alta calidad en un contexto popular y cercano.

La ubicación es altamente accesible mediante diversos medios de transporte masivo:

  • Subte (Metro): La opción más directa es la Línea B. Debes bajar en la estación Carlos Gardel, que se encuentra a aproximadamente tres cuadras del local.
  • Colectivos (Buses): Numerosas líneas tienen paradas en las inmediaciones (especialmente sobre las avenidas Corrientes y Córdoba):
  • Líneas que pasan cerca: 24, 26, 71, 92, 99, 124, 128, 146, 168 y 180.
  • Tren: Si vas desde el oeste de la provincia, puedes utilizar el Ferrocarril Sarmiento hasta la terminal Once, que está a unas 10-12 cuadras de distancia.
