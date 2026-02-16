16 de febrero de 2026 Inicio
Feroz incendio en un galpón de Entre Ríos dejó un saldo de 500 cerdos muertos

El siniestro ocurrió en un establecimiento de cría porcina ubicado en Villaguay, sobre la Ruta 20, y el galpón quedó completamente destruido. Las autoridades investigan las causas del hecho.

Se calculan que las pérdidas por el incendio son de alrededor de 300 millones de pesos.

Un incendio arrasó con un galpón de cría de porcinos este lunes por la mañana en la localidad de Villaguay, Entre Ríos y dejó el saldo de 500 chanchos, entre madres y crías, muertos. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Voluntarios y personal policial, mientras se investigan las causas del hecho.

El establecimiento rural ubicado sobre Ruta 20, a dos kilómetros al norte de la comisaría Lucas Sud Primera, en Villaguay, fue destruido por las llamas, en un hecho que ocurrió durante la madrugada, arrasando con la vida de cientos de animales y generando una conmoción en la zona productiva. Solo sobrevivió un padrillo que habría logrado escapar del interior del galpón antes de que la estructura colapsara.

galpon entre rios
La magnitud del incendio provocó la destrucción completa de las instalaciones y dejó un importante impacto productivo para el galpón de cría porcina. De acuerdo con información de El Once, las pérdidas económicas por la muerte de los animales fueron estimadas en alrededor de 300 millones de pesos.

“Por una cuestión de distancia y por el estado de los caminos tras las lluvias, el personal demoró entre 30 y 40 minutos en llegar. Cuando arribaron, se encontraron con un incendio totalmente generalizado en el galpón donde había unos 500 cerdos, que lamentablemente murieron calcinados”, expresó el comisario inspector Santiago Cerda Cáceres, en diálogo con el medio local.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento. Además, se dio intervención a personal de la Brigada Abigeato, con conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso la actuación de un perito bombero para establecer las causales del incendio.

