El bodegón barato de Buenos Aires para comer un rico osobuco una noche fesca de verano

Este restaurante, ubicado en el barrio de Belgrano, combina la abundancia de los platos de bodegón con las técnicas y recetas de la cocina gourmet.

Para las noches de verano en que el calor de la Ciudad da un respiro, no hay mejor plan que sentarse a comer algo en una esquina de Buenos Aires. Los bodegones se convierten, así, en el escenario perfecto para quienes buscan una cena que combine la calidez del barrio con platos ricos y abundantes .

La Casona de Belgrano es uno de esos tesoros que todo amante del buen comer debe tener en su radar para este 2026 . Famoso en redes sociales por lo contundente de sus platos, este establecimiento sirve porciones generosas, pensadas para compartir. “No somos un bodegón, no somos un restaurante gourmet: somos lo mejor de los dos”, es el lema del lugar que se ubica dentro del Club Belgrano .

Este sitio se encuentra ubicado en Arribeños 1701, esquina con José Hernández, en el barrio porteño de Belgrano . Tiene una ubicación estratégica, a pocas cuadras de las Barrancas de Belgrano.

El lugar solo abre a la noche, de martes a sábados de 20 a 23:30 horas, lo que lo convierte en la opción ideal para una cena. Durante el mediodía de los fines de semana, el salón está reservado exclusivamente para los socios del Club Belgrano.

No cabe duda que el Osobuco Rey es uno de sus platos estrellas por el que van cientos de comensales. Es el plato ideal para esas noches donde refresca y el cuerpo pide algo contundente.

La Casona de Belgrano (2) @lacasonadebelgrano

Se trata de un corte de carne de dos kilos y medio, recomendado para compartir entre tres personas, que lleva una cocción de alrededor de seis horas. Para complementar, se sirve acompañada de un cremoso y especiado puré.

Para arrancar la cena, se recomienda no dejar pasar las croquetas de espinaca y parmesano, que salen crocantes y con crema de remolacha, o su clásica tortilla de papas que puede pedirse "babé" para los más fanáticos. Las empanadas de lomo al malbec y bondiola al verdeo también son un éxito asegurado.

En cuanto a platos principales, además del osobuco, se puede optar por pastas, milanesa, risottos, platos con carne y pescados. Otra curiosidad para probar es su hamburguesa con blend de osobuco.

La Casona de Belgrano (3) @lacasonadebelgrano

Quienes llegan con espacio para el postre, pueden pedir clásicos como el tiramisú o mousse de chocolate. El flan se sirve en una porción familiar, pensada para cucharear entre varios.

Cómo llegar a La Casona de Belgrano

Gracias a su ubicación, hay varias maneras de llegar a La Casona de Belgrano. En subte, la Línea D te deja en la estación Juramento o José Hernández, desde donde podés caminar unas diez cuadras o hacer una breve combinación con un colectivo que te alcance hasta el lugar.

En cuanto a colectivos, las líneas que pasan cerca y tienen paradas sobre las avenidas Libertador o Juramento son la 15, 29, 42, 60, 64, 80, 118 y 130. Para quienes decidan ir en auto, la zona del Bajo Belgrano suele haber lugares para estacionar, aunque al estar cerca del polo gastronómico de Arribeños, puede haber concurrencia los fines de semana.