El bodegón barato de Buenos Aires para comer un rico osobuco una noche fesca de verano

Platos abundantes y sabores tradicionales de bodegón.
La Casona de Belgrano
La Casona de Belgrano se encuentra en Arribeños 1701 y abre para el público general de martes a sábados, únicamente en el horario de la cena.
Su lema es "lo mejor de los dos mundos", mezclando la abundancia del bodegón con la calidad de la cocina gourmet.
El Osobuco Rey pesa dos kilos y medio, tiene seis horas de cocción y es recomendado para compartir entre tres personas.
La carta destaca por sus empanadas de lomo al malbec, croquetas de espinaca con parmesano y una tortilla de papas "babé" muy elogiada.
Para las noches de verano en que el calor de la Ciudad da un respiro, no hay mejor plan que sentarse a comer algo en una esquina de Buenos Aires. Los bodegones se convierten, así, en el escenario perfecto para quienes buscan una cena que combine la calidez del barrio con platos ricos y abundantes.
La Casona de Belgrano es uno de esos tesoros que todo amante del buen comer debe tener en su radar para este 2026. Famoso en redes sociales por lo contundente de sus platos, este establecimiento sirve porciones generosas, pensadas para compartir. “No somos un bodegón, no somos un restaurante gourmet: somos lo mejor de los dos”, es el lema del lugar que se ubica dentro del Club Belgrano.
Dónde queda La Casona de Belgrano
Este sitio se encuentra ubicado en Arribeños 1701, esquina con José Hernández, en el barrio porteño de Belgrano. Tiene una ubicación estratégica, a pocas cuadras de las Barrancas de Belgrano.
El lugar solo abre a la noche, de martes a sábados de 20 a 23:30 horas, lo que lo convierte en la opción ideal para una cena. Durante el mediodía de los fines de semana, el salón está reservado exclusivamente para los socios del Club Belgrano.
Qué puedo pedir en La Casona de Belgrano
No cabe duda que el Osobuco Rey es uno de sus platos estrellas por el que van cientos de comensales. Es el plato ideal para esas noches donde refresca y el cuerpo pide algo contundente.
Se trata de un corte de carne de dos kilos y medio, recomendado para compartir entre tres personas, que lleva una cocción de alrededor de seis horas. Para complementar, se sirve acompañada de un cremoso y especiado puré.
Para arrancar la cena, se recomienda no dejar pasar las croquetas de espinaca y parmesano, que salen crocantes y con crema de remolacha, o su clásica tortilla de papas que puede pedirse "babé" para los más fanáticos. Las empanadas de lomo al malbec y bondiola al verdeo también son un éxito asegurado.
En cuanto a platos principales, además del osobuco, se puede optar por pastas, milanesa, risottos, platos con carne y pescados. Otra curiosidad para probar es su hamburguesa con blend de osobuco.
Quienes llegan con espacio para el postre, pueden pedir clásicos como el tiramisú o mousse de chocolate. El flan se sirve en una porción familiar, pensada para cucharear entre varios.
Cómo llegar a La Casona de Belgrano
Gracias a su ubicación, hay varias maneras de llegar a La Casona de Belgrano. En subte, la Línea D te deja en la estación Juramento o José Hernández, desde donde podés caminar unas diez cuadras o hacer una breve combinación con un colectivo que te alcance hasta el lugar.
En cuanto a colectivos, las líneas que pasan cerca y tienen paradas sobre las avenidas Libertador o Juramento son la 15, 29, 42, 60, 64, 80, 118 y 130. Para quienes decidan ir en auto, la zona del Bajo Belgrano suele haber lugares para estacionar, aunque al estar cerca del polo gastronómico de Arribeños, puede haber concurrencia los fines de semana.