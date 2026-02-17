Vacaciones en Córdoba 2026: el destino que se destaca por ser uno de los mejores puntos para ver el cielo

Mucho más que el cerro Uritorco, esta localidad del Valle de Punilla se posiciona como el epicentro del astroturismo.

Córdoba nunca deja de sorprender con sus paisajes, pero Capilla del Monte guarda un secreto que solo se revela al caer el sol. Aunque miles de turistas llegan cada año buscando el misticismo del Cerro Uritorco —la sexta maravilla natural de la provincia—, hoy las escapadas de miles de familias tienden a gira hacia el cielo.

La Reserva Villa Cielo se convirtió en el punto de encuentro para quienes buscan observar la inmensidad del cosmos sin la contaminación lumínica de las ciudades , transformando una simple escapada en un viaje estelar . Este es un destino impresionante que no te podés perder estas vacaciones 2026.

Capilla del Monte se ubica en el Valle de Punilla , al norte de la provincia de Córdoba , Argentina , a unos 95-109 km de la capital provincial . Esta localidad turística se encuentra al pie del famoso cerro Uritorco .

La postal clásica de la ciudad la domina el Cerro Uritorco , con sus imponentes 1979 msnm. Los aventureros ascienden a su cima no solo por la panorámica brutal del Valle de Punilla , sino por los relatos sobre apariciones extraterrestres que envuelven a la región. Si el trekking de alta montaña no es lo tuyo, Capilla del Monte ofrece alternativas igual de impactantes:

Caminar por el centro de Capilla del Monte es encontrarse con hitos arquitectónicos únicos . La famosa calle techada, construida en 1964 , ostenta el título de ser la primera de su tipo en Latinoamérica . Bajo su estructura, vas a encontrar una oferta gastronómica variada para probar los mejores sabores serranos y locales comerciales con artesanías regionales.

A pocas cuadras, la Parroquia San Antonio de Padua marca el sitio exacto donde se levantó la humilde capilla que dio nombre al pueblo hace siglos. Para quienes buscan un plan más tranquilo, las Grutas de Ongamira invitan a caminatas cortas cargadas de energía y leyendas de los pueblos originarios.

Cuando el calor aprieta, el agua de montaña es la mejor medicina. La localidad cuenta con paradores emblemáticos que invitan al relax:

Balneario La Toma : lo atraviesa el río Calabalumba y cuenta con cascadas y ollas naturales profundas, perfectas para un chapuzón refrescante.

: lo atraviesa el río Calabalumba y cuenta con cascadas y ollas naturales profundas, perfectas para un chapuzón refrescante. Balneario Municipal: una opción cómoda y cercana con piscinas que se alimentan directamente de agua de vertiente.

una opción cómoda y cercana con piscinas que se alimentan directamente de agua de vertiente. Río Quilpo: a pocos kilómetros, ofrece playas extensas y un ambiente familiar inigualable.

Sea por el misterio de sus cerros, la paz de sus ríos o la claridad de su cielo nocturno en Villa Cielo, Capilla del Monte sigue siendo el refugio espiritual y de aventura más importante de Córdoba.

Cómo llegar a Capilla del Monte

Desde Córdoba Capital:

Es el punto de conexión principal, ubicado a unos 100 km de distancia.

En Auto: la ruta más directa es por la RN 20 (Autopista Córdoba - Carlos Paz), desviando por la Variante Costa Azul hacia el Camino del Cuadrado o atravesando Carlos Paz para tomar la RN 38, que te lleva directamente a Capilla del Monte. El tiempo estimado es de 1 hora y 50 minutos.

la ruta más directa es por la RN 20 (Autopista Córdoba - Carlos Paz), desviando por la Variante Costa Azul hacia el Camino del Cuadrado o atravesando Carlos Paz para tomar la RN 38, que te lleva directamente a Capilla del Monte. El tiempo estimado es de 1 hora y 50 minutos. En Ómnibus (Interurbanos): desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba (T1 y T2), empresas como Sarmiento, Fono Bus, ERSA y Buses Lep ofrecen servicios regulares. El trayecto dura aproximadamente 3 horas.

desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba (T1 y T2), empresas como Sarmiento, Fono Bus, ERSA y Buses Lep ofrecen servicios regulares. El trayecto dura aproximadamente 3 horas. Tren de las Sierras: una opción turística y económica. El tren parte desde la estación Córdoba Mitre o Alta Córdoba y llega hasta la estación de Capilla del Monte. El viaje completo dura unas 5 horas y tiene un costo muy accesible (desde $450 según tarifas de enero 2026).

