El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña: "Les presto mis zapatos"

La conductora Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña en un nuevo aniversario de su nacimiento y publicó un desgarrador posteo con una reflexión sobre la pérdida de un ser querido. “Les presto mis zapatos”, escribió y adjuntó tres fotos con la niña.
La modelo le dedicó unas sentidas palabras a su hija, quien falleció en 2012. “A los que no descubrieron que el amor todo lo puede…”, reflexionó.
La conductora Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña en un nuevo aniversario de su nacimiento y publicó un desgarrador posteo con una reflexión sobre la pérdida de un ser querido. “Les presto mis zapatos”, escribió y adjuntó tres fotos con la niña.
La menor nació el 15 de mayo del 2006 y estaría cumpliendo 20 años. Su fallecimiento fue el 8 de septiembre del 2012 debido a una neumonía hemorrágica, luego de una infección causada por bacterias contraídas durante unas vacaciones en México, lo que le provocó una falla multisistémica, tras nueve días internada en Chile.
“Les presto mis zapatos a los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada, a los que no se les iluminó la vida con un hijo, a los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros de brillo”, inició el texto que publicó.
Y agregó: “Les presto mis zapatos a los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente. A los que nunca perdieron lo más preciado. A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo. A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran”.
“A los que no descubrieron que el amor todo lo puede, a los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años, a los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte, les presto mis zapatos”, concluyó.
El actor Benjamín Vicuña escribió un posteo también en Instagram con una imagen y un video de su hija. “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.
“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”, sumó.
Y concluyó: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.
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