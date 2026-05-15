El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña: "Les presto mis zapatos"

Embed - Pampita on Instagram: "LES PRESTO MIS ZAPATOS A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos. A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento… A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona… Les presto mis zapatos. A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas… A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa … Les presto mis zapatos. A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón … A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte… A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado… Les presto mis zapatos. A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente… A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza … A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño… Les presto mis zapatos. A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino… A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio… A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos. A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos. A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte … Les presto mis zapatos."

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