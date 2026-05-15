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El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña: "Les presto mis zapatos"

La modelo le dedicó unas sentidas palabras a su hija, quien falleció en 2012. “A los que no descubrieron que el amor todo lo puede…”, reflexionó.

Pampita le dedicó unas palabras a su hija.

Pampita le dedicó unas palabras a su hija.

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La conductora Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña en un nuevo aniversario de su nacimiento y publicó un desgarrador posteo con una reflexión sobre la pérdida de un ser querido. “Les presto mis zapatos”, escribió y adjuntó tres fotos con la niña.

En las redes comentario otros episodios similares del biólogo con las comunicadoras.
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La menor nació el 15 de mayo del 2006 y estaría cumpliendo 20 años. Su fallecimiento fue el 8 de septiembre del 2012 debido a una neumonía hemorrágica, luego de una infección causada por bacterias contraídas durante unas vacaciones en México, lo que le provocó una falla multisistémica, tras nueve días internada en Chile.

“Les presto mis zapatos a los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada, a los que no se les iluminó la vida con un hijo, a los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros de brillo”, inició el texto que publicó.

Embed - Pampita on Instagram: "LES PRESTO MIS ZAPATOS A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos. A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento… A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona… Les presto mis zapatos. A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas… A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa … Les presto mis zapatos. A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón … A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte… A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado… Les presto mis zapatos. A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente… A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza … A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño… Les presto mis zapatos. A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino… A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio… A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos. A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos. A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte … Les presto mis zapatos."
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Y agregó: “Les presto mis zapatos a los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente. A los que nunca perdieron lo más preciado. A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo. A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran”.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede, a los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años, a los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte, les presto mis zapatos”, concluyó.

Benjamín Vicuña también recordó a Blanca a 20 años de su nacimiento: “Mi niña eterna”

El actor Benjamín Vicuña escribió un posteo también en Instagram con una imagen y un video de su hija. “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.

“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”, sumó.

Embed - Benjamín Vicuña en Instagram: "Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte. Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda. Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los dias, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento. Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna."
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Y concluyó: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.

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