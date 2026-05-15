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Ángel de Brito aseguró que Marcelo Tinelli estuvo con Milett Figueroa para darle celos a otra famosa

El conductor de Bondi Live contó detalles de la ruptura y destruyó a la modelo peruana por sus actitudes. Pero también consideró que el vínculo no tuvo amor de parte de ninguno de los dos.

Milett y Tinelli

Milett y Tinelli, separados.

Luego de la escandalosa separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el que se filtraron chats en los que demostraban la infidelidad del conductor a la peruana, Ángel de Brito opinó que nunca hubo amor entre ellos y que su amigo estuvo con la modelo solo para darle celos a una famosa: su exnovia Guillermina Valdés.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.
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Si bien la pareja tuvo sus idas y vueltas durante los años que duró el romance, fue intenso. Todo comenzó en el Bailando por un sueño cuando la peruana llegó como novedad y como figura internacional disruptiva luego de una serie de escándalos mediáticos en su país. Pronto confirmaron su noviazgo y se mantuvo en el tiempo.

Marcelo Tinelli y Milett.png

Pero no todo fue color de rosas. Según el conductor de Bondi Live, Tinelli se desvivió por Milett: “Le puso un departamento, le puso a los Multitalent (los García Navarro), que son amigos de él, para representarla”.

“Ella le pidió trabajar en una obra de teatro y Marcelo citó a su casa a cuatro directores de teatro independiente, porque ella quería hacerse la que tenía prestigio, a lo Guillermina…”, deslizó De Brito y agregó: “Le puso el peluquero de Guillermina, le puso un departamento, le puso auto…”.

Sin embargo, reveló: “Cuando la relación empieza así, termina así. Nunca hubo amor, fue una acompañante. Para mí, la quería joder a Guilermina (Valdés), qué querés que te diga”, indicó y destacó: “La puso de jurado sin ningún tipo de aptitud”.

Guillermina Valdés

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