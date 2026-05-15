Diego Maradona y Lionel Messi protagonizan la canción del Mundial 2026: así suena Dai Dai de Shakira El tema completo, estrenado este viernes, confluye una mezcla de ritmos latinos y afrobeats, y guiños a las culturas de las distintas selecciones que participarán del certamen. Agregar C5N en









El video oficial todavia no fue dado a conocer.

Los fanáticos del fútbol conocieron este viernes el tema completo de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 protagonizada por Shakira junto a Burna Boy, quienes durante una mezcla de ritmos latinos y afrobeats nombran a Diego Armando Maradona y Lionel Messi, entre otros guiños a las culturas de las distintas selecciones que participarán del certamen.

Durante los casi cuatro minutos que dura "Dai Dai", se fusionan los estilos musicales dancepop, worldbeats y reggaetón en un tema que rápidamente se vuelve pegadizo y bailable.

“Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces/ Has sido valiente todo este tiempo/ Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta Shakira en inglés al principio de la canción. Para luego sumarse Burna Boy y agregar: "Sigue tu deseo, donde hay voluntad, hay un camino”.

Los artistas también rinden en sus letras homenajes a leyendas del fútbol como Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.

Aunque el título del tema suena raro, es algo simple y directo: en italiano la locución "dai" es una forma de aliento constante, como decir "vamos, vamos" o el "dale, dale" rioplatense. Hay dos frases del hit que reflejan a la cantante: "Supe desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió te hizo fuerte".

Así suena Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026 Embed - Shakira, Burna Boy - Dai Dai (Audio)