Fue a un histórico lugar de Italia, hizo lo que todos pensaban y se volvió viral

Un hombre protagonizó un insólito momento en una de las atracciones más concurridas de Roma.

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Una escena inesperada en pleno corazón de Roma , Italia, terminó convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados de las últimas horas. Un turista decidió hacer lo que muchos imaginan cuando visitan la famosa Fontana di Trevi , pero que está completamente prohibido: se lanzó al agua y comenzó a nadar dentro del monumento histórico.

El episodio ocurrió frente a una multitud de visitantes que caminaban por la zona y registraban imágenes del lugar. Varias personas captaron la secuencia con sus celulares y el material rápidamente empezó a circular en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Según se observa en el video, el hombre estaba parado al borde de la fuente y, de un momento a otro, se tiró de cabeza al agua sin sacarse la ropa ni las zapatillas . Después comenzó a nadar por algunos segundos mientras turistas y curiosos reaccionaban entre risas, sorpresa y críticas.

Cómo fue el momento viral donde un hombre nadó en la Fontana di Trevi

La situación duró poco, personal policial que realizaba tareas de control en la zona intervino casi de inmediato y obligó al turista a salir del agua. Una vez afuera, los agentes le informaron que había cometido una infracción grave vinculada a las normas de preservación del monumento y le aplicaron una multa de 500 euros.

Las autoridades italianas mantienen controles estrictos alrededor de la Fontana di Trevi debido a la enorme cantidad de visitantes que recibe todos los días. Incluso acciones menores, como meter las manos o mojarse los pies, están prohibidas para evitar daños sobre una de las construcciones más emblemáticas de la capital italiana.

Viral Fontana Di Trevi Captura TikTok

El episodio generó repercusión en redes sociales y también críticas de muchos usuarios, que cuestionaron la actitud del turista por considerar que se trató de una falta de respeto hacia un patrimonio histórico. Otros, en cambio, tomaron la escena con humor y compararon el momento con escenas de películas ambientadas en Roma.

La Fontana di Trevi es uno de los puntos turísticos más fotografiados de Italia y un símbolo de la ciudad. Por eso, cada episodio que altera la tranquilidad del lugar suele viralizarse rápidamente y reabre la discusión sobre cómo preservar sitios históricos frente al turismo masivo.