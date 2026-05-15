15 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es la foto que se filtró de Indiana Cubero y Mica Viciconte que revela la realidad de su relación

Una foto compartida durante el cumpleaños de la ex Combate volvió a poner el foco sobre su relación con la hija mayor del exfutbolista.

Por
¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

  • Una foto del cumpleaños de Mica Viciconte volvió a generar repercusión en redes.
  • Las fotos fueron compartidas durante el festejo en la Patagonia.
  • Una de las publicaciones estaba acompañada por la frase “En familia”.
  • También se viralizó una foto de Fabián Cubero besando a Mica Viciconte.

    Una imagen compartida durante el cumpleaños de Mica Viciconte volvió a poner el foco sobre su vínculo con Indiana Cubero y desató una fuerte repercusión en redes sociales. ¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

    La postal familiar apareció luego de semanas cargadas de rumores sobre supuestas tensiones y distanciamientos dentro de la familia ensamblada de Fabián Cubero.

    La postal fue compartida junto a un corazón rojo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que la imagen desactivó las versiones de crisis entre la pareja y dejó en evidencia un clima familiar mucho más armonioso de lo que se especulaba.

    captura stories

    Qué foto se filtró de Indiana Cubero y Mica Viciconte

    Todo ocurrió durante los festejos de cumpleaños de Mica Viciconte en la Patagonia. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y videos compartidos por los integrantes de la familia, especialmente por Allegra Cubero.

    En una de las publicaciones apareció Indiana Cubero junto al resto de la familia durante el festejo, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores. La captura fue interpretada por muchos usuarios como una señal clara de que la relación entre Indiana y Mica Viciconte estaría atravesando un buen momento, pese a las versiones de crisis que circularon en las últimas semanas.

    En los últimos días habían surgido versiones que indicaban que Indiana habría decidido volver a vivir con Nicole Neumann tras supuestas tensiones con Mica Viciconte. Además, varios usuarios remarcaron que la joven no había realizado publicaciones públicas por el cumpleaños de la panelista, algo que alimentó aún más las especulaciones.

    Sin embargo, la aparición de la adolescente en las fotos familiares cambió el eje de la historia y generó nuevas interpretaciones sobre el verdadero vínculo entre ellas.

    Uno de los detalles que más repercusión tuvo fue una publicación realizada por Allegra Cubero, quien acompañó una imagen del festejo con la frase: “En familia”. Ese mensaje fue tomado por muchos seguidores como una demostración de unión familiar en medio de los rumores de internas y peleas.

    Rating Cero

    Heidi Klum: ¿Cómo fue la impresionante transformación a sus 52 años?

    Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

    El video oficial todavia no fue dado a conocer. 
    play

    Maradona y Messi protagonizan la canción del Mundial 2026: así suena Dai Dai de Shakira

    Pampita le dedicó unas palabras a su hija.

    El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña: "Les presto mis zapatos"

    Milett y Tinelli, separados.

    De Brito aseguró que Tinelli estuvo con Milett Figueroa para darle celos a otra famosa

    Martín Migueles y Maxi López estarían distancias, a raíz de los conflictos legales del novio de Wanda Nara. 

    Maxi López encontró a Martín Migueles en la casa de Wanda Nara y se llevó a sus hijos

    Marzol confirmó su romance con Occhiato.

    Noelia Marzol reveló que tuvo un romance secreto con Nico Occhiato

    últimas noticias

    Los especialistas estiman que el pico del fenómeno podría ocurrir entre noviembre y enero de 2027.

    Llega antes de lo esperado: el temido "Súper El Niño" que puede impactar en Argentina ya tiene fecha

    Hace 48 minutos
    Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

    Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: a qué se debe

    Hace 1 hora
    Heidi Klum: ¿Cómo fue la impresionante transformación a sus 52 años?

    Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

    Hace 1 hora
    ¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

    Cuál es la foto que se filtró de Indiana Cubero y Mica Viciconte que revela la realidad de su relación

    Hace 1 hora
    El insólito momento que protagonizó un turista en esta famosa fuente de Italia. 

    Fue a un histórico lugar de Italia, hizo lo que todos pensaban y se volvió viral

    Hace 1 hora