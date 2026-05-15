Cuál es la foto que se filtró de Indiana Cubero y Mica Viciconte que revela la realidad de su relación

Una foto compartida durante el cumpleaños de la ex Combate volvió a poner el foco sobre su relación con la hija mayor del exfutbolista.

¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

Una imagen compartida durante el cumpleaños de Mica Viciconte volvió a poner el foco sobre su vínculo con Indiana Cubero y desató una fuerte repercusión en redes sociales. ¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

La postal familiar apareció luego de semanas cargadas de rumores sobre supuestas tensiones y distanciamientos dentro de la familia ensamblada de Fabián Cubero.

La postal fue compartida junto a un corazón rojo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que la imagen desactivó las versiones de crisis entre la pareja y dejó en evidencia un clima familiar mucho más armonioso de lo que se especulaba.

Todo ocurrió durante los festejos de cumpleaños de Mica Viciconte en la Patagonia. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y videos compartidos por los integrantes de la familia, especialmente por Allegra Cubero.

En una de las publicaciones apareció Indiana Cubero junto al resto de la familia durante el festejo, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores. La captura fue interpretada por muchos usuarios como una señal clara de que la relación entre Indiana y Mica Viciconte estaría atravesando un buen momento, pese a las versiones de crisis que circularon en las últimas semanas.

En los últimos días habían surgido versiones que indicaban que Indiana habría decidido volver a vivir con Nicole Neumann tras supuestas tensiones con Mica Viciconte. Además, varios usuarios remarcaron que la joven no había realizado publicaciones públicas por el cumpleaños de la panelista, algo que alimentó aún más las especulaciones.

Sin embargo, la aparición de la adolescente en las fotos familiares cambió el eje de la historia y generó nuevas interpretaciones sobre el verdadero vínculo entre ellas.

Uno de los detalles que más repercusión tuvo fue una publicación realizada por Allegra Cubero, quien acompañó una imagen del festejo con la frase: “En familia”. Ese mensaje fue tomado por muchos seguidores como una demostración de unión familiar en medio de los rumores de internas y peleas.