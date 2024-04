El bar barato de Buenos Aires con tragos con un sabor intenso

Este lugar sin dudas ofrece entre elegancia, un color particular y sobre todos excelentes tragos para pasar un buen momento con amigos o con la familia. Sin dudas en este bar se encuentran de los mejores tragos en Ciudad de Buenos Aires.

Chintoneria se encuentra en el Pasaje Echeverría, en el barrio de Belgrano, más precisamente a pocos metros del Barrio Chino. Es un bar diminuto de color naranja chillón que ofrece el gin en sus versiones clásicas, y también otras que combinan frutas, especias y también otras bebidas.

El trago principal de la casa es el Gin, ya que se puede pedir de distintas maneras:

Estos son algunas variedades destacadas de Gin que uno puede llegar a pedir, hay muchas para poder pedir en el bar.

