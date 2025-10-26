IR A
IR A

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Tras ausentarse en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en mayo, la histórica conductora decidió participar de las Elecciones 2025.

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Redes sociales
Te puede interesar:

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Pasadas las 13 hrs, la conductora se hizo presente en la Escuela Primaria Común Nº 20 - Carlos María Biedma ubicada en el barrio de Palermo y se mostró con un ánimo positivo. Al ser consultada por su participación, reveló su alegría por volver: "Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión".

"Es un día muy especial, todos los días de votación lo son. Ahora voy a almorzar. Esto me gusta y me hace muy feliz, el día que no lo tenga voy a sufrir mucho", continuó Legrand. Así, evidenció su tristeza por haberse perdido las elecciones legislativas de mayo, donde La Libertad Avanza se impuso con el 30,7% y Manuel Adorni como principal candidato.

Antes de despedirse, Mirtha Legrand envió un mensaje para el actual y los futuros presidentes de Argentina: "Que siempre haya libertad en la Argentina para poder votar. Que sea un país democrático". Vale recordar que la conductora nació en 1927, por lo que vivió los seis gobiernos militares de facto que hubo en el siglo XX (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976).

Elecciones 2025: de cuánto es la multa por no votar y cómo chequear si sos infractor

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para participar de las Elecciones 2025, es decir las legislativas nacionales, donde se renovarán la mitad de la cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 legisladores), por lo que se volvió a instalar la pregunta del millón: de cuánto es la multa por no votar.

Urna
La multa por no votar todavía no fue actualizada a valores actuales.

La multa por no votar todavía no fue actualizada a valores actuales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

Hace 7 minutos
Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Hace 27 minutos
Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 50 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 1 hora
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 1 hora