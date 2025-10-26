Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria" Tras ausentarse en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en mayo, la histórica conductora decidió participar de las Elecciones 2025.







Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo. Redes sociales

La histórica conductora Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años luego de ausentarse en las legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo por problemas de salud, algo que no tardó en recorrer las redes sociales con motivo de su compromiso con la democracia.

Pasadas las 13 hrs, la conductora se hizo presente en la Escuela Primaria Común Nº 20 - Carlos María Biedma ubicada en el barrio de Palermo y se mostró con un ánimo positivo. Al ser consultada por su participación, reveló su alegría por volver: "Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión".

"Es un día muy especial, todos los días de votación lo son. Ahora voy a almorzar. Esto me gusta y me hace muy feliz, el día que no lo tenga voy a sufrir mucho", continuó Legrand. Así, evidenció su tristeza por haberse perdido las elecciones legislativas de mayo, donde La Libertad Avanza se impuso con el 30,7% y Manuel Adorni como principal candidato.

Antes de despedirse, Mirtha Legrand envió un mensaje para el actual y los futuros presidentes de Argentina: "Que siempre haya libertad en la Argentina para poder votar. Que sea un país democrático". Vale recordar que la conductora nació en 1927, por lo que vivió los seis gobiernos militares de facto que hubo en el siglo XX (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976).