22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Irresistible: las mejores 2 heladerías de Buenos Aires que hacen un excelente dulce de leche

Este sabor bien argentino es el rey de las heladerías porteñas. Estos locales ofrecen versiones únicas que llevan desde granos de café hasta toques de chocolate amargo.

Por
Estos helados de dulce de leche son los mejores de Buenos Aires.

Estos helados de dulce de leche son los mejores de Buenos Aires.

FREEPIK
  • Estas heladerías porteñas son reconocidas a nivel internacional.
  • El dulce de leche, un sabor bien argentino, se destaca entre sus recetas.
  • Scannapieco sirve el dulce de leche Astor, con granos de café bañados en chocolate.
  • Cadore ofrece dulce de leche negro, que suma un toque de chocolate amargo.
Estas son las mejores chocotortas de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Las mejores 2 pastelerías de Buenos Aires para comer chocotorta

Las heladerías artesanales están en todos los barrios de Buenos Aires y son uno de los tesoros gastronómicos más importantes de la ciudad. Con una tradición de años y productos de excelente calidad, reconocidos a nivel mundial, ofrecen un sabor bien argentino que las distingue de cualquier otro país: el dulce de leche.

Muchas de estos locales fueron destacados por medios y organizaciones internacionales dentro de los mejores a nivel mundial. El helado argentino se diferencia por su consistencia cremosa y sus sabores intensos, con combinaciones únicas que no se encuentran en ningún otro lugar.

La mayoría lleva décadas fabricando sus productos, respetando recetas familiares y eligiendo siempre ingredientes de primera calidad. Si querés probar los mejores helados de dulce de leche de todo Buenos Aires, estas son las dos heladerías que tenés que visitar sí o sí.

Scannapieco

Helado de dulce de leche de Scannapieco

"Nada que un helado no pueda arreglar", dice Scannapieco en su cuenta de Instagram. Y si el helado lo fabricaron ellos, probablemente tengan razón. Esta clásica heladería se fundó en 1938 y moldeó el gusto de los porteños con sus preparaciones cremosas y llenas de sabor.

Uno de sus grandes hits es el dulce de leche Astor, que incluye granos de café bañados en chocolate. El nombre es un homenaje al músico Astor Piazzolla, quien solía visitar seguido la heladería. Tiene dos locales: uno en Avenida Álvarez Thomas 10 y otro en el Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes 1660.

Cadore

Helado de dulce de leche de Cadore

Es la heladería más famosa de Buenos Aires, amada por los porteños y destacada por los turistas extranjeros. La revista National Geographic la posicionó entre las 10 mejores del mundo y el sitio especializado Taste Atlas la ubicó en el Top 5 entre 100 locales a nivel global.

Fundada en 1957 por inmigrantes italianos, su helado de dulce de leche es considerado el mejor de la ciudad: además del tradicional, hay súper dulce de leche (con dulce de leche natural), granizado, con nuez y negro (con un toque de chocolate amargo). Queda en Corrientes 1695 y abre todos los días desde las 12 hasta la medianoche; viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un bodegón que trasciende lo gastronómico para convertirse en un punto de encuentro.

El bodegón que propone encuentros y evoca recuerdos

Dónde comer la mejor pizza de jamón y morrones de la ciudad.

Las mejores 2 pizzerías de Buenos Aires para comer pizza de jamón y morrones

Dónde se puede probar el mejor helado de pistacho de la ciudad.

Las mejores 2 heladerías de Buenos Aires que hace un helado de pistacho exquisito

Este bodegón sirve las mejores milanesas de bife de lomo.

El bodegón de Buenos Aires que ofrece milanesa libre: de las mejores de la ciudad

Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Rating Cero

La tercera temporada de Envidiosa se estreará el 19 de noviembre.
play

Envidiosa, tercera temporada: Netflix confirmó la fecha de estreno

Thanos regresa al multiverso de Marven en una serie de comics que se estrenó en Disney +: Marvel zombies.

Marvel celebró el regreso de Thanos al UCM y se lo hizo saber a los fans: cómo fue

La vecina perfecta es el mejor documental que ha salido este año.
play

La vecina perfecta, el escalofriante documental que llegó a Netflix: cuál es la historia

Telefe pondrá un partido de fútbol en lugar de MasterChef.

Telefe levantará MasterChef Celebrity a pocos días de su estreno: el motivo

La miniserie francesa volvió a destacarse entre las series más vistas de Netflix en 2025.
play

Está en Netflix, es una serie increíble y tiene solo 4 capítulos

Los fans de K-pop Demons Hunters van a poder disfrutar de juguetes exclusivos. 

Mattel y Hasbro venderán muñecas del éxito de Netflix, K-Pop Deamon Hunters: cuándo salen a la venta y cuánto salen

últimas noticias

La UBA decidió realizar un reclamo judicial.

La UBA va a la justicia para que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Hace 14 minutos
Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

Hace 33 minutos
Cañada de Río Pinto es un lugar donde el silencio, el río y las charlas sin reloj se combinan para ofrecer una experiencia auténtica del norte cordobés.

Viajar a Córdoba: el destino donde uno puede pasar el tiempo sin apuros

Hace 50 minutos
La anunciada ayuda de Trump es clave para el gobierno de Milei.

Los dos pronósticos radicalmente distintos de un influyente economista para después de las elecciones

Hace 53 minutos
Pergamino se consolida como una de las mejores escapadas.

Está a 3 horas de Buenos Aires y es una excelente opción para hacer una escapada: espacios verdes y gastronomía

Hace 56 minutos