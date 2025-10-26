26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Pablo Quirno envió "tranquilidad" a los mercados y advirtió: "No hay cambios en el programa económico"

El secretario de Finanzas y futuro canciller votó en el marco de las elecciones legislativas y afirmó que profundizará "la apertura comercial con los países del mundo" en su nuevo rol.

Por
Pablo Quirno defendió las medidas económicas del Gobierno.

Pablo Quirno defendió las medidas económicas del Gobierno.

El secretario de Finanzas y futuro canciller, Pablo Quirno, remarcó que el Gobierno sostendrá su programa económico independientemente de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo y afirmó que el mercado financiero debe tener "tranquilidad".

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.
Te puede interesar:

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

En diálogo con la prensa, tras votar en el marco de las elecciones legislativas, Quirno defendió el rumbo del Gobierno: "No tenemos incertidumbre sobre este lunes. Para nosotros, no hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023. Vamos cumpliendo las diferentes fases del programa y estamos muy tranquilos con lo que estamos haciendo, independientemente con los resultados de la elección".

Luis Caputo y Pablo Quirno
Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

En tal sentido, marcó que estima que se estabilicen los valores financieros: "A los mercados no hay que mandarles un mensaje, sino darles tranquilidad. Creemos que a partir de este lunes, una vez despejada la incertidumbre que se creó en estos últimos meses y exagerada de alguna manera, todo se va a ir calmando y esto nos va a permitir lograr el resultado en el Congreso que nos permita pasar las reformas que Argentina necesita para consolidar este proceso".

"Ya realizamos un montón de acciones en el Congreso, salvo los últimos cuatro meses donde se dedicaron a ir en contra de lo que estábamos haciendo pero estamos muy confiados de que a partir de este lunes vamos a poder consolidar lo que estamos haciendo", agregó en esta línea.

Pablo Quirno subrayó la relación con Estados Unidos tras ser designado como canciller

En tanto, Quirno se refirió a su designación como nuevo canciller, que asumirá este lunes tras la renuncia de Gerardo Werthein, y remarcó que su gestión apuntará a la liberación del comercio: "Tengo las mejores expectativas. Es un honor y una responsabilidad muy grande la que me dio el Presidente de acompañarlo desde otro lugar en la Cancillería para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo".

También destacó la capacidad del país y el vínculo con otros países. "Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento en exportaciones y en inversión. Vamos a profundizar las relaciones con todos los países para aumentar la inversión para dar más trabajo en Argentina y que eso también traiga crecimiento", marcó.

En esta línea, expuso que se comunicó con funcionarios estadounidenses: "Con Bessent no hablé. Hablamos regularmente con todo el equipo de gobierno de Estados Unidos y ahora desde un lugar diferente, porque en Cancillería las relaciones también pasan por el Departamento de Estado. Tuve conversaciones con Lamelas, el Departamento del Estado y el Tesoro".

En tanto, afirmó que el respaldo del país norteamericano no se encuentra condicionado. "Esto es muy particular porque esta es la primera vez que la Argentina se encarga de resolver sus propios problemas. En estos 21 meses, Argentina hizo los deberes para estar en una posición en la que pueda ser apoyada y no hay condicionalidad", señaló.

"Bessent lo dijo muy claramente cuando en abril vino a Argentina y expresó su apoyo a lo que hacíamos. La única condicionalidad es hacer lo que estamos haciendo y seguir las políticas monetarias, fiscales, cambiarias, de crecimiento del país, de apertura al sector privado, de apertura a las inversiones. El gobierno de Estados Unidos y Donald Trump dijeron que están para apoyar a la Argentina si sigue este camino", añadió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

play

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

play

Milei, funcionarios del Gobierno y candidatos de La Libertad Avanza aguardan los primeros resultados en el búnker

Los mejores memes de las Elecciones legislativas de 2025.

Elecciones legislativas 2025: los mejores memes y bloopers

La participación electoral fue muy baja.

La participación electoral cayó por debajo del 70%, el peor dato desde la vuelta a la democracia

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Hace 9 minutos
En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Hace 52 minutos
El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

Hace 56 minutos
play

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

Hace 1 hora