Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Dos clásicos imperdibles de la ciudad destacan por su masa fina, hornos de ladrillo y recetas que conservan la esencia de la masa tradicional.

Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

  • En Buenos Aires, la pizza a la piedra mantiene su reinado con propuestas que combinan tradición y sabor.
  • El Mazacote y Los Inmortales son dos referentes de esta especialidad en la ciudad.
  • Ambas pizzerías conservan métodos artesanales que atraen a locales y turistas por igual.
  • Desde el microcentro hasta la costa porteña, cada porción resume historia y pasión gastronómica.
Con su aroma inconfundible y su textura crocante, la pizza a la piedra sigue siendo una insignia de la gastronomía de Buenos Aires. En una ciudad donde cada esquina ofrece una pizzería, hay dos nombres que sobresalen por su historia y calidad.

El Mazacote y Los Inmortales lograron mantener la esencia de la pizza clásica mientras suman toques modernos que conquistan a nuevas generaciones.

La preferencia por la masa fina y el horneado directo sobre la piedra convierte a estas casas en destinos obligados para los fanáticos del buen comer. Con recetas simples, ingredientes frescos y un estilo que resiste modas, estas pizzerías representan lo mejor de la identidad gastronómica de Buenos Aires.

A la hora de elegir, pesan la cocción en piedra, el balance entre salsa y mozzarella y la constancia del punto, además de la trayectoria y el clima de salón: factores que explican por qué, década tras década, sus mesas siguen llenas y su fama intacta.

El Mazacote
El Mazacote ofrece masa fina y sabor artesanal en pleno San Telmo.

El Mazacote ofrece masa fina y sabor artesanal en pleno San Telmo.

El Mazacote

Ubicada en el corazón de San Telmo, esta pizzería es un ícono para quienes buscan una experiencia auténtica. Su masa fina y crujiente, cocida en horno de ladrillo, se combina con una salsa casera intensa y quesos seleccionados. Las variedades más pedidas son:

  • La napolitana
  • La muzza con orégano
  • La fugazzeta a la piedra

Además del sabor, su ambiente tradicional y familiar la convirtieron en parada obligatoria para turistas y vecinos del barrio. Con más de tres décadas de historia, El Mazacote conserva el espíritu de las viejas pizzerías porteñas donde el tiempo parece haberse detenido.

Los Inmortales

Fundada en 1952, Los Inmortales es sinónimo de historia y excelencia. Ubicada en la zona de Avenida Corrientes, se distingue por su pizza a la piedra liviana y bien dorada. Su receta original mantiene un equilibrio perfecto entre masa, salsa y mozzarella, con una cocción exacta que realza los sabores.

Los Inmortales combina historia y tradición sobre la Avenida Corrientes.

Los Inmortales combina historia y tradición sobre la Avenida Corrientes.

El ambiente, repleto de fotos de artistas y personalidades, refuerza el vínculo entre cultura y gastronomía que caracteriza a esta pizzería. Sus clientes fieles aseguran que cada porción conserva el mismo gusto que hace más de medio siglo.

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

La serie forma parte de la estrategia de geolocalización de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales
La serie de Netflix que garantiza risas y momentos inolvidables: es un éxito

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.
Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

