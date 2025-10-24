Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Dos clásicos imperdibles de la ciudad destacan por su masa fina, hornos de ladrillo y recetas que conservan la esencia de la masa tradicional.

Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Con su aroma inconfundible y su textura crocante, la pizza a la piedra sigue siendo una insignia de la gastronomía de Buenos Aires . En una ciudad donde cada esquina ofrece una pizzería , hay dos nombres que sobresalen por su historia y calidad.

El Mazacote y Los Inmortales lograron mantener la esencia de la pizza clásica mientras suman toques modernos que conquistan a nuevas generaciones.

La preferencia por la masa fina y el horneado directo sobre la piedra convierte a estas casas en destinos obligados para los fanáticos del buen comer . Con recetas simples, ingredientes frescos y un estilo que resiste modas, estas pizzerías representan lo mejor de la identidad gastronómica de Buenos Aires.

A la hora de elegir, pesan la cocción en piedra , el balance entre salsa y mozzarella y la constancia del punto, además de la trayectoria y el clima de salón: factores que explican por qué, década tras década, sus mesas siguen llenas y su fama intacta .

El Mazacote ofrece masa fina y sabor artesanal en pleno San Telmo.

Ubicada en el corazón de San Telmo, esta pizzería es un ícono para quienes buscan una experiencia auténtica. Su masa fina y crujiente, cocida en horno de ladrillo, se combina con una salsa casera intensa y quesos seleccionados. Las variedades más pedidas son:

La napolitana

La muzza con orégano

La fugazzeta a la piedra

Además del sabor, su ambiente tradicional y familiar la convirtieron en parada obligatoria para turistas y vecinos del barrio. Con más de tres décadas de historia, El Mazacote conserva el espíritu de las viejas pizzerías porteñas donde el tiempo parece haberse detenido.

Los Inmortales

Fundada en 1952, Los Inmortales es sinónimo de historia y excelencia. Ubicada en la zona de Avenida Corrientes, se distingue por su pizza a la piedra liviana y bien dorada. Su receta original mantiene un equilibrio perfecto entre masa, salsa y mozzarella, con una cocción exacta que realza los sabores.

El Mazacote Los Inmortales combina historia y tradición sobre la Avenida Corrientes. El Mazacote

El ambiente, repleto de fotos de artistas y personalidades, refuerza el vínculo entre cultura y gastronomía que caracteriza a esta pizzería. Sus clientes fieles aseguran que cada porción conserva el mismo gusto que hace más de medio siglo.