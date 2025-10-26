Franco Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México El piloto Alpine sufrió un arranque accidentado y terminó en el último puesto, detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Lando Norris ganó la carrera y es el nuevo líder de la F1. Por







Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la fecha 20 del calendario de la Fórmula 1. Tras un arranque accidentado, el bonaerense con el irregular Alpine fue de menor a mayor pero no logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, sobre el final y terminó último. El británico Lando Norris, con McLaren, fue el ganador y es el nuevo líder del Campeonato de pilotos.

El pilarense largó último, apostó por un largo primer stint con neumáticos duros, y sobre el final de la carrera apretó con el compuesto blando y, por el virtual safety car, quedó apenas 296 milésimas por detrás de su compañero francés. Ambos pilotos de Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza A525.

En el arranque, el piloto de 22 años se tocó con Lance Stroll (Aston Martin), realizó un trompo en la largada y estuvo prácticamente toda la carrera en el fondo de la grilla, al igual que Pierre Gasly. El pilarense largó con neumáticos duros y completó un extenso stint antes parar en boxes y poner gomas blandas.

“Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip (adherencia a la pista). Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima”, expresó el pilarense en rueda de prensa.