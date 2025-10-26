26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

El piloto Alpine sufrió un arranque accidentado y terminó en el último puesto, detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Lando Norris ganó la carrera y es el nuevo líder de la F1.

Por
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la fecha 20 del calendario de la Fórmula 1. Tras un arranque accidentado, el bonaerense con el irregular Alpine fue de menor a mayor pero no logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, sobre el final y terminó último. El británico Lando Norris, con McLaren, fue el ganador y es el nuevo líder del Campeonato de pilotos.

Colapinto largará en el puesto 20 de la parrilla.
Te puede interesar:

Colapinto decepcionó en la clasificación y largará último en el Gran Premio de México

El pilarense largó último, apostó por un largo primer stint con neumáticos duros, y sobre el final de la carrera apretó con el compuesto blando y, por el virtual safety car, quedó apenas 296 milésimas por detrás de su compañero francés. Ambos pilotos de Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza A525.

En el arranque, el piloto de 22 años se tocó con Lance Stroll (Aston Martin), realizó un trompo en la largada y estuvo prácticamente toda la carrera en el fondo de la grilla, al igual que Pierre Gasly. El pilarense largó con neumáticos duros y completó un extenso stint antes parar en boxes y poner gomas blandas.

Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip (adherencia a la pista). Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima”, expresó el pilarense en rueda de prensa.

Embed

La próxima carrera será en el mítico circuito de Interlagos, en el Gran Premio de Brasil, donde Franco Colapinto será local a raíz de la cercanía y el fanatismo de sus seguidores. Será a partir del 7 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera Sprint.

Mirá el resumen del Gran Premio de México, con el triunfo de Lando Norris

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.

La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Franco Colapinto se juega en cada carrera la renovación en 2026.

"Uno de mis mejores viernes": Colapinto terminó 9º y 18º en las primeras prácticas del Gran Premio de México

Con estilo dentro y fuera del circuito, Franco Colapinto sorprendió al contar cuál es el aroma que lo representa en cada carrera.

Este es el perfume favorito de Franco Colapinto: cuánto sale

Nicolás Varrone en la Fórmula 2.

El argentino Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en 2026: fue oficializado en Van Amersfoort Racing

Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

Gran expectativa por la renovación de Franco Colapinto en Alpine: ¿se anunciará esta semana?

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Hace 41 minutos
El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

Hace 45 minutos
play

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

Hace 1 hora
Pablo Quirno defendió las medidas económicas del Gobierno.

Pablo Quirno envió "tranquilidad" a los mercados y advirtió: "No hay cambios en el programa económico"

Hace 1 hora