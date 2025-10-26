26 de octubre de 2025 Inicio
Legislativas 2025: la participación electoral cayó por debajo del 70%, el peor dato desde la vuelta a la democracia

A las 18, el presentismo llegó al 66% del padrón electoral, menor al esperado por el Gobierno y en línea con los últimos comicios provinciales. En las Legislativas 2021, plena pandemia, la concurrencia total fue del 71,76%.

La participación electoral fue muy baja.

Mariano Fuchila

Tras el cierre de las Elecciones legislativas 2025, la participación del padrón alcanzó el 66%, en uno de los peores datos desde la vuelta a la democracia. Aunque todavía se encontraba gente en las escuelas, el porcentaje se ubicó 5 puntos por debajo de las elecciones de medio término de 2021, cuando todavía regían las restricciones por la pandemia. Se espera que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estén disponibles desde las 21.

Según datos de la Dirección Nacional Electoral (Dine), dependiente del Ministerio del Interior, el ausentismo alcanzó el 34% y sobre las 35.987.634 del padrón, se puede concluir que 12.235.796 electores decidieron no votar. De esta manera, continúa la tendencia decreciente de las últimas tres legislativas, con participaciones del 79%, 76% y 71%.

Según las estimaciones del Gobierno, la deserción en las elecciones provinciales se iba revertir este domingo entre el 70% y el 75% de la gente. Sin embargo, la aceleración del ausentismo se acentuó sin prisa, pero sin pausa, con el menor porcentaje de votantes desde el retorno a la democracia, en 1983, según el último informe de la Cámara Nacional Electoral, que estimó en 66% la participación electoral, pese a que el voto era obligatorio.

En las Legislativas de 2021, realizadas en plena pandemia, había votado apenas el 71,7% del padrón, el nivel más bajo registrado hasta entonces en elecciones generales. Mientras que en los comicios locales de 2025, la cifra fue todavía menor: sólo el 60% del electorado acudió a las urnas en distritos como Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Salta, Jujuy, Chaco y Misiones, entre otros.

Este domingo, cerca de un tercio de los argentinos habilitados para votar optó por no hacerlo, en un nuevo récord negativo desde el regreso de la democracia. A las 12 horas había votado solo el 23% del padrón electoral, frente al 30,5% de 202. A las, la diferencia se amplió, con una participación del 41,7%, frente al 51% de 2021. Y a las 17 horas la participación era del 58,5%, frente al 64,5%, de esas elecciones parlamentarias en las que se había registrado el anterior récord de ausentismo electoral.

